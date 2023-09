Champions League, il calendario delle italiane: subito Tonali contro il Milan

Ecco le date delle sfide dei gironi della nuova Uefa Champions League per le nostre quattro squadre italiane partecipanti

Dopo i sorteggi di giovedì che hanno creato gli otto gruppi della fase iniziale della competizione, arrivano anche i calendari. L’apripista della fase a gironi della Uefa Champions League sarà il Milan, che affronterà a San Siro il Newcastle.

I rossoneri, finiti in un girone di ferro con Psg, Borussia Dortmund e appunto Newcastle non sono assistiti dalla fortuna. Il 19 settembre, alle ore 18:45, gli uomini di Pioli ospiteranno il nuovo centrocampista dei Magpies Sandro Tonali, in una delle cornici più classiche di questo sport. Il Napoli, che comincia in Portogallo contro il Braga, ritroverà poi Carlo Ancelotti, che non è riuscito a incidere sotto il Vesuvio come invece sta facendo a Madrid, dove allena una formazione stellare. La Lazio, in un girone molto equilibrato, ha pescato l’ex Diego Simeone, storico calciatore di quella formazione biancoceleste che vinse l’ultimo scudetto nel 2000. L’Inter, dopo lo strepitoso percorso della scorsa edizione, spera di ripetersi e inizierà il suo cammino in Spagna, ospite della Real Sociedad.

Champions League, il calendario delle italiane

1/a giornata

19 settembre: Milan-Newcastle, Lazio-Atletico Madrid

20 settembre: Braga-Napoli, Real Sociedad-Inter

2/a giornata

3 ottobre: Napoli-Real Madrid, Inter-Benfica

4 ottobre: Borussia Dortmund-Milan, Celtic-Lazio

3/a giornata

24 ottobre: Union Berlin-Napoli, Inter-Salisburgo

25 ottobre: Psg-Milan, Feyenoord-Lazio

4/a giornata

7 novembre: Milan-Psg, Lazio-Feyenoord

8 novembre: Napoli-Union Berlin, Salisburgo-Inter

5/a giornata

28 novembre: Milan-Borussia Dortmund, Lazio-Celtic

29 novembre: Real Madrid-Napoli, Benfica-Inter

6/a giornata

12 dicembre: Napoli-Braga, Inter-Real Sociedad

13 dicembre: Newcastle-Milan, Atletico Madrid-Lazi