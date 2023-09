Weah snobba l’ex compagno Osimhen: “Vlahovic perfetto per noi”

Timothy Weah crede nello Scudetto della Juve ed esalta Vlahovic. Le dichiarazioni del neo acquisto bianconero

È l’unico volto nuovo del calciomercato estivo, ma ha già convinto tutti alla Juventus. Timothy Weah si è preso la fascia destra e subito un posto da titolare nel nuovo undici di Massimiliano Allegri.

In un’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’, l’esterno americano si è espresso così sull’obiettivo Scudetto: “Vivo il calcio credendoci sempre al 100%, certo. Tutti insieme daremo il massimo per riuscirci, ma l’importante è restare concentrati su un passo dopo l’altro”. E tra Vlahovic e Osimhen non ha dubbi: “Se li scambierei? Mai. Si tratta di due straordinari giocatori, ma Vlahovic è il giocatore perfetto per questa squadra.

Weah definisce Vlahovic “un attaccante enorme, perché segna tanto e sa fare bene anche tutto il resto. E mi trovo davvero bene a interagire con lui in campo”. L’americano è già pazzo anche di Chiesa e Pogba: “Chiesa è il top: lui e Vlahovic sono tra i migliori al mondo e li vedo estremamente determinati a trascinarci alla vittoria. Pogba è un esempio e un vero leader. A volte sembra si muova in “slow motion” tanto è elegante, invece è impressionate per tecnica e anche per rapidità”.