Roma-Milan, è già Mourinho show: applausi, gesti e il battibecco con Pioli

Battibecco tra Pioli e Mourinho nel primo tempo di Roma-Milan: lo special one protagonista in avvio di gara

Si preannunciava una serata calda e così è stato già nei primi 10 minuti tra Roma e Milan. Dopo il prepartita con l’accoglienza a Lukaku, tempo di campo e di gioco.

In un’atmosfera bollente la squadra di Pioli passa in vantaggio già dopo 9 minuti grazie al rigore di Olivier Giroud, battuto alla perfezione a spiazzare Rui Patricio. Una decisione, quella di Rapuano dopo la revisione al monitor, che ha fatto letteralmente imbestialire l’Olimpico e ovviamente la panchina romanista.

Mourinho, tornato stasera dopo le due giornate di squalifica scontate, prima cerca di fare il pompiere con i propri collaboratori mentre i calciatori. Dopo la rete del francese, Mourinho ha cominciato un lunghissimo applauso, di incoraggiamento alla squadra sì ma decisamente con più di una vena polemica anche rispetto ai primi minuti di direzione di Rapuano.

Poi dopo un fallo non concesso su El Shaarawy lo Special One ha agitato le braccia in segno di insofferenza, camminando nervosamente in direzione opposta. Fino allo scontro verbale a distanza con Stefano Pioli. L’allenatore della Roma non ha gradito alcuni atteggiamenti del tecnico rossonero facendolo notare anche al IV Uomo, con cui ha avuto un confronto. I due allenatori si sono continuati a parlare in maniera molto accesa, poi sono rientrati nei ranghi. Insomma, l’atmosfera è rovente all’Olimpico.