Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’1 settembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 1 settembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata ai sorteggi dei gironi di Champions League. Abbinamenti da incubo per il Milan di Stefano Pioli, che pesca PSG, Borussia Dortmund e il Newcastle di Tonali in quarta fascia. Sorteggio abbordabile per l’Inter, il Napoli contro il Real Madrid di Ancelotti e l’Union Berlino di Bonucci. Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic per la Lazio.

Sul Corriere dello Sport il focus è sull’anticipo di Serie A tra Roma e Milan: all’Olimpico è tutto pronto per il debutto in giallorosso di Romelu Lukaku. Il belga potrebbe giocare uno spezzone di partita contro i rivali rossoneri. Infine, l’apertura di Tuttosport è dedicata all’intervista esclusiva di Weah. Il neo acquisto della Juve, l’unico di questa sessione estiva, punta lo Scudetto ed esalta Vlahovic.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 1 settembre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Tanto spazio anche all’estero ai sorteggi di Champions. Urna “dolce”, scrive AS, per le squadra spagnole: il Real sarà l’avversario del Napoli, l’Atletico della Lazio. Girone morbido per il Barcellona di Xavi. L’ex Tottenham Harry Kane, invece, ritroverà il Manchester United con il suo Bayern Monaco.