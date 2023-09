Palhinha-Bayern, salta l’affare da 65 milioni: ecco il motivo | CM.IT

Il centrocampista portoghese di proprietà del Fulham aveva già svolto le visite mediche ed era pronto per la presentazione ufficiale

Questo mercato estivo è stato ricco di colpi di scena. L’ultimo ha come protagonista, o meglio dire ‘vittime’ Joao Palhinha e il Bayern Monaco. Il trasferimento del centrocampista portoghese in Baviera è clamorosamente saltato dopo che erano state effettuate le visite mediche, con il 28enne pronto per la presentazione ufficiale.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il passaggio di Palhinha al Bayern non si è più concretizzato perché da Londra, sponda Fulham, non sono arrivati i documenti necessari a concludere l’affare. Il club inglese, che dall’operazione avrebbe incassato circa 65 milioni di euro, ha fatto saltare tutto perché non è riuscito a trovare un sostituto del classe ’95. Un sostituto entro la chiusura del mercato tedesco, giunta alle 17. Così il Bayern non ha preso il rimpiazzo di Gravenberch, diverse ore prima ceduto al Liverpool per 45 milioni, come – ma questa è un’altra storia – l’erede di Pavard venduto all’Inter.