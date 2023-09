Nulla da fare, sfuma sul gong il doppio colpo da 70 milioni

Sfuma sul gong il doppio colpo da quasi 70 milioni di euro: niente da fare per il club

Un mercato che poteva concludersi con un clamoroso doppio colpo da quasi 70 milioni di euro e invece è sfumato tutto.

Brutte notizie in casa Bayern Monaco: il club tedesco era pronto ad un doppio acquisto, ma alla fine è rimasto a mani vuote. Il grande colpo, in particolare, era Joao Palhinha. Il centrocampista portoghese era volato dall’Inghilterra alla Germania e aveva sostenuto le visite mediche. Un acquisto da 65 milioni di euro. Tutto sembrava fatto, con il giocatore che aveva persino posato con la maglia del club. Il Fulham però, non ha mandato la documentazione in tempo e non è riuscito a trovare un sostituto. Perciò il club londinese ha deciso di richiamare il giocatore a Londra: l’affare dunque non si è concluso e Tuchel ha quindi perso il suo nuovo centrocampista.

Bayern, saltano Palhinha e Bella-Kotchap

Una beffa clamorosa per il Bayern, ma solo la prima di un pomeriggio amaro. Tuchel infatti ha perso Gravenberch, che ha sostenuto le visite mediche con il Liverpool.

Oltre alla questione Palhinha, il Bayern ha perso anche un altro acquisto dell’ultima ora. Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Bella-Kotchap in Baviera: un colpo da 3,5 milioni di euro di prestito oneroso. Alla fine però l’affare tra Bayern e Southampton è saltato e pure il difensore tedesco è sfumato. Così come è sfumato Chalobah, pupillo di Tuchel che il tecnico avrebbe voluto per rimpiazzare Pavard, finito all’Inter. Anche in questo caso nulla da fare: i bavaresi si sono ritrovati con un pugno di mosche in mano, per una giornata sicuramente amara.