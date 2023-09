Non solo Bento e Marcos Leonardo: il colpo dal Brasile si chiude in anticipo

Archiviata la sessione estiva di calciomercato, i grandi club sono pronti a riprendere i colloqui in Brasile per prenotare colpi futuri

Emil Audero e Sardar Azmoun. Bloccate dalla reticenza di Athletico Paranaense e Santos a lasciar partire a mercato in entrata chiuso i propri gioielli, Inter e Roma hanno reagito nell’immediato ai mancati arrivi di Bento e Marcos Leonardo, senza perdere tuttavia di vista i due giocatori brasiliani.

Come raccontato a metà agosto, la dirigenza giallorossa si è portata molto avanti per chiudere in anticipo l’arrivo di Marcos Leonardo, e a mercato chiuso intermediari e agenti del calciatore torneranno a parlare con il ‘Peixe’ per arrivare alla fumata bianca definitiva. I club stanno trattando sulla base di 10 milioni di euro, più bonus, più il 20% sulla futura rivendita. Pur di mantenere in rosa il menino da Vila fino a gennaio, il Santos è pronto a rinunciare ad una parte importante dei 18 milioni di euro (12 più 6 dii bonus) offerti da Tiago Pinto per avere il giocatore subito.

Nonostante non abbia passaporto comunitario, Marcos Leonardo è ancora tesserabile dalla Roma, visto che Leandro Paredes non ha occupato l’ultimo slot da extracomunitario, avendo giocato la scorsa stagione in Italai, con la maglia della Juve.

Da Bento a Marcos Leonardo: colloqui ininterrotti per chiudere

Nelle ultime ore, il rendimento scadente di Rui Patricio, si è parlato di un interessamento dei giallorossi per Bento, ma la squadra più concretamente interessata al 24enne con passaporto italiano resta sicuramente l’Inter. Bottega storicamente molto cara, l’Athletico parte da una valutazione di 14 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita per il ragazzo, ma la società nerazzurra inizierà già nei prossimi giorni un’opera di convincimento per tentare di abbassare il prezzo del cartellino.

In casa Corinthians, un profilo monitorato dalla Fiorentina e da altri club europei è quello di Giovane, mentre in casa Gremio gli osservati speciali nel Vecchio Continente sono Mathias Villasanti e Bitello. Spostandoci a Rio de Janeiro, in vista delle prossime sessioni di mercato, il centrocampista Victor Hugo continua ad essere monitorato da alcune big europee, comprese Arsenal, Barcellona, Real Madrid e Juventus.

In casa Vasco da Gama, i radar sono puntati sul centrocampista centrale Marlon Gomes, mentre durante le trattative per Natan, in casa Bragantino il Napoli ha preso informazioni anche su Bruninho, centrocampista offensivo di 20 anni.