Milan, la rivelazione di Pioli sul sorteggio di Champions: “Ecco come ha reagito la squadra”

Stefano Pioli si gode il Milan a punteggio pieno e vittorioso nel big match contro la Roma: le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

Il Milan centra la terza vittoria consecutiva e vola al primo posto con nove punti. I rossoneri sbancano l’Olimpico e passano 2-1 contro la Roma, staccata ora già di 8 punti. Ma soprattutto a soddisfare Stefano Pioli è l’ennesima prestazione di bel gioco e compattezza, anche se con un brivido finale.

Il tecnico del Milan prende la parola in conferenza stampa e dice la sua sul match: “Sono soddisfatto, perché stiamo crescendo, troviamo meccanismi che ci permettono di controllare la partita, di subire poco. Mi dispiace solo che stavo preparando le sostituzioni dei due ammoniti, non ci sono riuscito. Abbiamo sofferto anche con personalità, ci tenevamo a portarla a casa. C’è tanto da fare, ma abbiamo lavorato bene”. Si è chiuso poi il mercato che ha rivoluzionato il Milan: “Voto? Sono molto soddisfatto di quanto ha fatto il club, abbiamo fatto una squadra più forte, seguendo le mie indicazioni. Era il momento giusto di cambiare qualche faccia. Jovic? Faceva parte della lista di attaccanti che seguivamo, un giocatore di qualità e talento che arriva da una stagione difficile, può fare bene con noi”.

Roma-Milan, Pioli sul girone di Champions: “I ragazzi hanno reagito non con paura ma…”

Pioli ora guarda al futuro dopo un mini-bilancio: “Abbiamo dimostrato in queste tre partite che il lavoro in estate è stato positivo. Conosco quando la squadra lavora con compattezza e disponibilità. Avevamo un calendario difficile, ora sfruttiamo la sosta per recuperare un po’ per quei pochi che rimarranno a casa”. Ancora sulla rosa: “Abbiamo costruito una squadra con tanti giocatori con caratteristiche diverse, ma dobbiamo avere un concetto di gioco. Penso che la continuità sia importante, poi quando troveremo dei meccanismi potremo proavare qualcosa di diverso”.

Pioli parla poi anche di Loftus-Cheek: “Ruben è un giocatore molto forte, lui aveva il duello con un giocatore inferiore fisicamente anche se bravo tecnicamente, ma ha fatto una partita eccezionale. Deve continuare così, può essere centrocampista totale”. In chiusura il commento al sorteggio di Champions: “L’abbiamo saputo sull’aereo, mi hanno avvisato e l’ho comunicato ai giocatori. Mi è piaciuta la loro reazione, non ho visto ansia, paura e timore ma stimoli, eccitazione e motivazione. Sarà dura, ma siamo il Milan e lotteremo ogni singola partita per passare un girone difficile”.