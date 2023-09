DIRETTA Serie A, Sassuolo-Verona 1-0: la sblocca Pinamonti! – LIVE

Gara d’apertura del terzo turno di campionato, Sassuolo-Verona verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Prima partita della terza giornata di Serie A, Sassuolo-Verona metterà in scena un insolito testacoda del campionato. Primi a punteggio pieno dopo le vittorie contro Empoli e Roma, gli scaligeri fanno visita ad una squadra in piena crisi di gioco e risultati.

Con zero gol fatti e quattro subiti, la squadra allenata da Alessio Dionisi è attualmente l’ultima forza del campionato. Rispetto alle precedenti sfide, il tecnico neroverde potrà tornare a contare su Domenico Berardi, che in precedenza era entrato in rotta di collisione con la società per la mancata cessione alla Juventus.

I padroni di casa non potranno tuttavia contare su Maxime Lopez, squalificato per due turni dopo l’espulsione subita contro il Napoli. Marco Baroni, dal canto suo, non ha intenzione di smettere si sognare, nonostante l’assenza per squalifica di Hien. Calciomercato.it seguirà la partita del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

Sassuolo-Verona, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma venerdì 1 settembre alle 18.30, Sassuolo-Verona sarà trasmessa da DAZN. Ecco le probabili formazioni della partita:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, M. Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi.

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola, Faraoni; Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Ngonge; Mboula. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 6, Inter 6, Verona 6, Napoli 6, Fiorentina 4, Juventus 4, Lecce 4, Atalanta 3, Monza 3, Frosinone 3, Genoa 3, Salernitana 2, Udinese 1, Cagliari 1, Roma 1, Torino 1, Bologna 1, Lazio 0, Sassuolo 0, Empoli 0.