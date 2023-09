DIRETTA Serie A, Roma-Milan | Formazioni UFFICIALI LIVE

Secondo match giornaliero della terza giornata del campionato di Serie quello in programma tra Roma e Milan

Dopo la sfida tra il Sassuolo e il Verona, che ha aperto il venerdì della terza giornata del campionato di Serie A, scendono in campo per uno dei match più attesi di questo turno la Roma e il Milan.

L’attenzione del popolo giallorosso sarà tutta rivolta, prima del fischio d’inizio, alla presentazione del nuovo bomber, quel Romelu Lukaku pronto ad esordire con la sua nuova maglia numero 90. Poi, ovviamente, per gli uomini di Mourinho dovrà parlare il campo, dopo un inizio davvero difficile con un solo punto conquistato in due partite contro la Salernitana di Paulo Sousa e il Verona di Marco Baroni. Di contro, arriva una squadra, allenata da Stefano Pioli, rivoluzionata sul mercato che vola sulle ali dell’entusiasmo dopo una partenza sprint: sei punti in due partite, vittorie senza discussioni sul campo del Bologna di Thiago Motta e in casa contro il Torino di Ivan Juric. Dunque, alta la posta in palio per entrambe le squadra, con motivazioni diametralmente opposte: Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-MILAN

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Paredes, Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. All. Mourinho

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 6, Inter 6, Verona* 6, Napoli 6, Fiorentina 4, Juventus 4, Lecce 4, Atalanta 3, Monza 3, Frosinone 3, Genoa 3, Sassuolo 3*, Salernitana 2, Udinese 1, Cagliari 1, Roma 1, Torino 1, Bologna 1, Lazio 0, Empoli 0.

*una partita in più