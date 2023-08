Roma, Lukaku torna in hotel: il gesto che fa felici i tifosi | VIDEO CM.IT

Roma, prima giornata giallorossa per Romelu Lukaku, tornato in albergo: il gesto che fa felici i tifosi

Dopo il bagno di folla di ieri all’aeroporto di Ciampino e le successive visite mediche a Villa Stuart, Romelu Lukaku ha vissuto la sua prima vera giornata romana, oltre che giallorossa.

Questa mattina ha lasciato l’hotel dove alloggia (anche Azmoun e Renato Sanches sono nello stesso albergo) intorno alle 8 per dirigersi di buon mattino a Trigoria per il primo allenamento. Big Rom ha conosciuto i suoi compagni, ha preso contatto con la sua nuova realtà e ha svolto una seduta atletica. Il belga non ha praticamente svolto la preparazione col Chelsea, ma è rimasto con l’under 21, per cui non è pronto per allenarsi con il gruppo. Poi è rimasto nel centro sportivo per quasi tutta la giornata, ha firmato il contratto con la Roma con tutte le foto di rito.

Si attendono ora solo gli annunci dei club, ma intanto tutta la documentazione è stata depositata in Lega, per cui Lukaku è già ufficialmente un calciatore giallorosso. Nel tardo pomeriggio ha lasciato Trigoria per dirigersi ai Fori Imperiali, dove ha realizzato uno shooting fotografico, raggiunto nel frattempo dal suo entourage. Intorno alle 20.20 è poi rientrato in hotel, in zona piazza Venezia, con il suo staff, cercando però di evitare le telecamere e avvicinandosi il più possibile all’ingresso in modo da sfuggire a tutti. Ma alla richiesta di alcuni tifosi, sei, che lo hanno aspettato tutto il pomeriggio, Lukaku non ha potuto dire di no e in fretta e furia si è concesso a qualche selfie per poi entrare nella struttura. Un piccolissimo gesto che però ha mandato al settimo cielo i romanisti.