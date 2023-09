Bonucci saluta i tifosi della Juventus: “Sognavo un giusto finale”

Juventus, l’annuncio social di Leonardo Bonucci rivolto ai tifosi bianconeri: il difensore è uscito allo scoperto

La sua avventura alla Juventus si è chiusa nel peggiore dei modi. Dopo un’estate complicata, cominciata con la decisione tecnica di estrometterlo dal nuovo progetto bianconero, l’ex capitano della Juve si è deciso alla fine ad accettare la proposta dell’Union Berlino.

Partito ieri pomeriggio dall’aeroporto di Torino, Bonucci si è prima sottoposto alle visite mediche di rito e poi ha apposto la firma sul nuovo contratto con il club tedesco. Come già suggerito dallo stesso difensore prima di imbarcarsi e lasciare Torino, Bonucci ha deciso di salutare i tifosi della Juventus con un messaggio ad hoc sui social.

“Una storia così merita rispetto“. Sono tanti i motivi che hanno spinto Bonucci a ripercorrere tutte le sensazioni vissute assieme ai tifosi della Juventus in questi lunghi anni di permanenza in bianconero: “È un tempo di saluti sofferti quello per decidere, a malincuore, che si è arrivati davvero in fondo. (…) Oggi, tifosi bianconeri, si chiude il capitolo più grande della vita.

Il desiderio di voler chiudere la sua avventura con la maglia della Juventus, la consapevolezza della delusione a cui è andato incontro, il rammarico per quanto successo. La chiosa di Bonucci è inequivocabile: “Sognavo un giusto finale, la possibilità di chiuderlo con voi; questo purtroppo non accadrà ma il tempo ancora una volta ci sarà amico, ne sono certo.”