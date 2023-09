Anche Klaassen per Inzaghi: visite e firma per l’olandese | VIDEO CM.IT

L’Inter regala a Simone Inzaghi anche Klaassen a centrocampo: contratto annuale con opzione per l’ex Ajax

L’Inter non sta a guardare neanche nell’ultimo giorno di mercato, finalizzando l’arrivo di Devy Klaassen prima del gong finale.

Alla corte di Simone Inzaghi arriva pure l’esperto centrocampista olandese, liberato dall’Ajax senza nessun esborso economico. Klaassen è sbarcato questa mattina a Linate, prima del solito iter medico tra la clinica Humanitas a Rozzano e l’idoneità agonistica al Coni. Successivamente il 30enne centrocampista sarà in sede per la firma sul contratto annuale fino al giugno 2024 – con opzione per un’altra stagione – con il club nerazzurro. Ingaggio da circa 1,5 milioni di euro netti per il nazionale orange.

Inter, chi resta fuori dalla Champions?

I movimenti dell’Inter però potrebbero non essere finiti, con Marotta e Ausilio che stanno cercando una soluzione per Asllani per permettergli di giocare con continuità e trovare una sistemazione anche per Agoume. Non è ancora del tutto tramontato, anche se complicato, un possibile scambio tra l’albanese e Maxime Lopez con il Sassuolo.

🎥 #Inter – L’arrivo al Coni di Davy #Klaassen per completare le visite mediche. Il nuovo acquisto successivamente sarà in sede per la firma sul contratto 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/w7rbPp2Hle — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 1, 2023



Con sette centrocampisti eventualmente in rosa, Inzaghi e la società dovranno valutare chi lasciare fuori dalla lista per la fase a gironi di Champions League.