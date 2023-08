Sorteggio Champions League, girone da incubo per Inter e Milan

Tutto pronto per la fase a gironi di Champions League, tempo di sorteggio: gironi da incubo per Inter e Milan

Tempo di Champions League. Con le vittorie di Psv Eindhoven, Royal Antwerp e il pari del Copenaghen si sono decise le ultime tre partecipanti alla fase a girone di Champions League 2023/2024.

Il sorteggio, in programma alle 18, vede la partecipazione di 32 squadre, suddivise in quattro fasce. Quattro le italiane. Il Napoli nella prima, che raccoglie i campioni nazionali oltre al Siviglia vincitore dell’Europa League. Inter nella seconda, mentre Milan e Lazio sono nella terza. E come ogni sorteggio che si rispetti, Calciomercato.it ha attuato la propria simulazione. Una simulazione che non sorride particolarmente alle italiane, in particolare alle milanesi e alla Lazio. Qui trovate tutte le squadre qualificate e la suddivisione delle fasce.

Simulazione sorteggio Champions: dura per l’Inter, complicatissima per Milan e Lazio

Partendo dalla prima fascia il Napoli si trova più agevolato rispetto alle altre compagini italiane. E nella nostra simulazione gli azzurri sono finiti nel gruppo G con Lipsia, Stella Rossa e Galatasaray. Squadre complicate, ma i campani partirebbero certamente con i favori del pronostico.

Più complicato invece per l’Inter, finito nel gruppo D insieme al Barcellona, agli austriaci del Salisburgo, forse una delle avversarie più complicate della terza fascia e i francesi del Lens, che hanno sì cambiato tanto durante il mercato, ma che sono riusciti in questi anni a dare molto filo da torcere al Paris Saint-Germain.

Decisamente più dura invece per Lazio e Milan. I capitolini sono finiti nel gruppo A, con i campioni in carica del Manchester City, il Borussia Dortmund e il Celtic. Per il Milan invece un girone di ferro: Bayern Monaco, Manchester United e Real Sociedad. Questa la nostra simulazione, sperando che nella realtà la fortuna possa sorridere quanto più possibile ai quattro club di Serie A.

