Sorteggio gironi Champions League: le quattro fasce e le possibili avversarie delle italiane

Ecco tutte le squadre qualificate ai gironi di Champions League 2023/24 divise per le quattro fasce: domani alle 18 il sorteggio

Domani alle 18 la Champions League alzerà finalmente il sipario, componendo gli otto gironi per l’ultima edizione nella storia del torneo che abbiamo imparato a conoscere e amare negli ultimi 30 anni. Domani nell’urna di Montecarlo, al Grimaldi Forum che torna a ospitare l’evento, saranno presenti quattro italiane: Napoli, Inter, Milan e Lazio in ordine di fascia.

Questa sera si sono completati anche gli ultimi playoff che hanno decretato anche le ultime tre squadre da inserire nel roaster delle 32 squadre impegnate nei gironi di Champions dal prossimo 19 settembre. A fare da padrona la Spagna, che grazie alla vittoria del Siviglia nella scorsa Europa League, può contare su cinque squadre. Ne avranno quattro invece Inghilterra, Italia e Germania mentre Francia e Olanda sono ferme a due. Ben tre squadre rappresenteranno poi il Portogallo, prima di completare con una a testa per Austria, Scozia, Serbia, Ucraina, Belgio, Svizzera, Danimarca e Turchia. Con il completamento dei playoff conosciamo anche quali squadre comporranno le quattro fasce in cui sono divise le 32 formazioni e quindi quali sono le possibili avversarie delle italiane.



Sorteggio gironi Champions League: tutte le squadre divise per fasce

Se Napoli e Inter possono sperare con un po’ di fortuna in un girone meno duro, per Milan e Lazio la strada si preannuncia ripidissima. Questo perché gli azzurri sono ovviamente in prima fascia in qualità di ‘campioni’ mentre l’Inter è in seconda grazie al ranking Uefa per club che decide tutte le altre assegnazioni alle varie urne. Per questo Pioli e Sarri in terza fascia vanno incontro a un girone di ferro. Anche perché pure in seconda fascia ci sono squadre come Real Madrid, Arsenal, Manchester United e Atletico Madrid.

Il Feyenoord è senza dubbio la squadra più abbordabile della prima fascia, seguito da Siviglia e Benfica. Porto, Lipsia e Dortmund invece le più pericolose della seconda. L’urna numero 3 si presenta invece come – paradossalmente – la meno competitiva, anche rispetto alla quarta fascia. Dove troviamo squadre come Newcastle, Union Berlino, Lens, Galatasaray e Real Sociedad. Ci vorrà davvero un bel po’ di fortuna soprattutto a Milan e Lazio. E allora scopriamo quali saranno le teste di serie e le varie fasce del sorteggio di domani, in cui ricordiamo non si potranno sfidare club della stessa federazione. Quindi niente derby.

Prima fascia (teste di serie):

Manchester City (ING)

Bayern Monaco (GER)

NAPOLI (ITA)

Barcellona (SPA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Benfica (POR)

Feyenoord (OLA)

Siviglia (SPA)

Seconda fascia:

INTER (ITA)

Real Madrid (SPA)

Arsenal (ING)

Manchester United (ING)

Borussia Dortmund (GER)

Atletico Madrid (SPA)

Porto (POR)

Lipsia (GER)

Terza fascia:

MILAN (ITA)

LAZIO (ITA)

Shakthar Donetsk (UCR)

Salisburgo (AUT)

Stella Rossa (SER)

Sporting Braga (POR)

PSV (OLA)

Copenhagen (DAN)

Quarta fascia:

Newcastle (ING)

Union Berlino (GER)

Lens (FRA)

Galatasaray (TUR)

Real Sociedad (SPA)

Young Boys (SVI)

Celtic (SCO)

Anversa (BEL)