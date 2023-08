Scambio last minute: l’ultimo colpo di Inzaghi

Il mercato in entrata dell’Inter potrebbe riservare ancora qualche piccola sorpresina in organico. Mirino puntato su una possibile occasione per il centrocampo

Il calciomercato in entrata dell’Inter potrebbe non chiudersi con l’arrivo di Benjamin Pavard, difensore francese che è andato a rimpinguare un reparto che aveva bisogno dopo l’addio di Milan Skriniar. I nerazzurri hanno iniziato intanto col piede giusto la stagione con due vittorie in serie, ed approfittano di queste fasi conclusive di campagna acquisti per mettere a punto gli ultimi tasselli della rosa.

A dispetto dei tanti movimenti tra entrate ed uscite, l’Inter potrebbe avere ancora qualcosa da dire, soprattutto a centrocampo, reparto già molto forte che potrebbe andare ad includere anche un altro interprete.

Marotta e Ausilio stanno valutando il possibile inserimento di un ulteriore elemento a centrocampo, provando a sfruttare possibili chance low cost di fine mercato, al netto della permanenza alla corte di Inzaghi di Stefano Sensi, che ha anche raccolto minuti in questo avvio di stagione.

Un paio sono i nomi che aleggiano intorno al club di Suning in questo rush finale di mercato, con particolare interesse su un centrocampista che la Serie A la conosce molto bene. Idea Maxime Lopez dal Sassuolo, legato però inevitabilmente ad altri movimenti.

Calciomercato Inter, da Lopez a Ndombele: la mediana cambia con Asllani

Al netto delle ipotesi delle ultime ore in casa Inter per fare un altro centrocampista è necessaria l’uscita di Asllani e non è escluso che possa essere offerto proprio al Sassuolo nella trattativa per Maxime Lopez, mediano ex Marsiglia che potrebbe essere arrivato alla fine del suo ciclo in neroverde.

Appare chiaro come la presenza di uno escluderebbe l’altro, con Asllani che avrebbe quindi modo di giocare di più altro. Al netto di Lopez ai nerazzurri è stato offerto anche Ndombele che ha detto no al Genoa perché vuole la Champions. In mediana l’Inter vorrebbe comunque tenere Sensi, motivo per cui l’ex empolese è il candidato più serio alla partenza.