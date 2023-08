Milan, altro regalo a Pioli: è stato scartato dall’Inter

Il Milan continua ad essere scatenato sul mercato con la società pronta a regalare un altro regalo a Pioli in vista della stagione

Il mercato estivo sta per concludersi e tra le squadre più attive non possiamo non menzionare il Milan; i rossoneri, infatti, hanno regalato a Pioli una serie di giocatori di livello con la speranza di poter vivere una stagione da protagonisti. L’impatto dei nuovi si è visto nelle prime due giornate di campionato dove il Milan ha mostrato un gran calcio dimostrando la propria ambizione. La società, però, non ha nessuna intenzione di fermarsi e sembra intenzionata a chiudere la sessione estiva con il botto.

Taremi, l’attaccante individuato dal Milan per completare il reparto offensivo, si sta complicando e ora il suo arrivo in rossonero non è più così certo. I rossoneri ci proveranno fino alla fine e guardano anche alle alternative in avanti come Jovic.

Vice Giroud a parte, il Milan ha valutato anche la possibilità di fare un ulteriore intervento sulla corsia di sinistra dove si sta cercando un vice Theo Hernandez; è chiaro che il francese sia il titolare del Milan ma la stagione è lunga, i rossoneri hanno tre competizioni e servono dei ricambi per gestire al meglio le energie.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta il nodo è relativo a Ballo-Touré; il classe 1997 doveva lasciare i rossoneri in questa sessione di mercato complice il poco spazio che sembra destinato ad avere nella rosa di Pioli. Alla fine del mercato, però, manca sempre meno e la cessione non è ancora arrivata.

Ballo-Touré, possibile cessione: il Milan ha individuato il sostituto

Come detto, in queste ultime ore di mercato estivo, Ballo-Touré può lasciare il Milan; si sta cercando una destinazione per il terzino sinistro. E’ chiaro che la sua eventuale partenza riporterebbe la società sul mercato con l’obiettivo di trovare un giocatore che vada a rinforzare la rosa di Pioli nel reparto difensivo.

In questo senso il nome tornato di attualità è quello di Borna Sosa, difensore dello Stoccarda classe 1998 che, nella scorsa stagione, ha totalizzato due gol e dodici assist. Numeri importanti, dunque, per un giocatore che rappresenterebbe il perfetto sostituto di Theo Hernandez.

Non un interesse nuovo visto che è da tempo che il nome di Sosa gira in orbita Milan, ma anche Inter, società a cui il giocatore era stato accostato. Difficile però che l’affare vada in porto in queste ultime ore di mercato.