Il Milan ha un nuovo supereroe: Pulisic è già il Capitan America rossonero

Christian Pulisic, nuovo attaccante del Milan di Stefano Pioli, si è presentato con due gol in due partite: sarà lui la nuova certezza del Diavolo in questa stagione?

Il Milan di Stefano Pioli, dopo la convincente vittoria in casa del Bologna di Thiago Motta, si è confermato nella prima a San Siro contro il Torino di Ivan Juric. Molte le costanti in questo nuovo Diavolo che cerca di rilanciarsi dopo una stagione decisamente deludente a partire soprattutto dal reparto offensivo.

Sulla fascia sinistra Rafael Leao è la vera garanzia del Milan ormai da qualche stagione, ma anche al centro le sensazioni sono più che positive. Olivier Giroud, dopo il gol nella prima giornata, si è confermato con una doppietta dal dischetto, ma c’è un altro giocatore lì davanti che sta facendo benissimo: stiamo parlando di Christian Pulisic, nuovo arrivo della finestra estiva di calciomercato del Diavolo all’insegna della vera e propria rivoluzione. L’ala americana, proveniente dal Chelsea di Mauricio Pochettino, ha già messo a segno due gol. La perla contro il Bologna è già negli annali e la rete contro il Torino è una piacevolissima conferma anche in vista del futuro.

Pulisic fa decollare il Milan di Stefano Pioli

Negli ultimi anni il problema del Milan è stato spesso collegato alla fascia destra offensiva. I rossoneri però, con l’arrivo di Pulisic hanno fatto un salto di qualità decisamente importante e le cose sembrano destinate radicalmente a cambiare nelle prossime settimane. Pulisic ha messo in mostra delle qualità davvero da… Supereroe.

Qualcuno, vista la nazionalità USA, lo aveva soprannominato ‘Capitan America‘, come l’eroe dei fumetti Marvel, e finora in questo Milan Pulisic si sta comportando davvero non come un comune mortale. Il gol in casa del Bologna e la rete contro il Torino hanno posto l’accento su una fascia, quella destra, che nelle ultime stagioni era diventata il tallone d’Achille del Diavolo di Stefano Pioli.