L’accordo saltato lancia la Juve: 45 milioni in Premier

La Juventus può farsi un grande regalo in questi ultimi giorni di mercato; nelle casse bianconero possono entrare 45 milioni di euro

Un mercato non semplice quello vissuto dalla Juventus; una notizia importante è stata quella di tenere Vlahovic che, per un periodo, era al centro di alcune voci che lo davano lontano dalla Torino bianconera. Difficile pensare ad un colpo di livello in queste ultime ore considerando il poco tempo a disposizione; occhio, invece, al fronte cessioni dove la squadra potrebbe incassare una cifra sui quarantacinque milioni. Soldi che potrebbero arrivare direttamente dalla Premier League con il West Ham sullo sfondo.

Il West Ham, in questa sessione di mercato, ha perso Scamacca; l’attaccante è stato ceduto all’Atalanta con il club inglese che ha bisogno di portare alla corte di Moyes un nuovo attaccante. Stando a quanto riportato da football insider, gli Hammers non sono riusciti a chiudere l’accordo per Yuri Alberto; parliamo dell’attaccante in forza al Corinthians che nell’ultima stagione ha realizzato dieci gol e sette assist. Ecco, dunque, che il West Ham deve tornare sul mercato per andare a rinforzare il proprio reparto offensivo.

Tra le possibili ipotesi per il club inglese troviamo anche Kean; l’attaccante non ha iniziato la stagione nel miglior dei modi e, considerando la presenza di Milik, Vlahovic e Chiesa, il rischio è quello di uno spazio veramente ridotto anche a causa della mancata partecipazione alle coppe da parte della Juventus. Trattativa per nulla semplice da portare a termine; i bianconeri, infatti, valutano il centravanti sui trenta milioni di euro. Cifra che ha raffreddato il West Ham.

Juventus, non solo Kean: in dubbio il futuro di Kostic

L’attaccante azzurro non è l’unico giocatore che rischia di lasciare la Juventus in queste ultime ore di calciomercato estivo; bisogna fare attenzione alla posizione di Kostic. L’esterno, zero minuti nelle prime due giornate di campionato, non è più centrale nel progetto bianconero.

Un sondaggio per Kostic è stato fatto sempre dal West Ham che, come detto, sta cercando di rinforzare il proprio reparto offensivo. In questo caso l’operazione si può chiudere sui quindici milioni di euro. Cifra che accontenterebbe tutte le parti in causa e permetterebbe all’esterno di tornare ad essere protagonista visto quanto sta succedendo da inizio stagione.

Trenta milioni per Kean e quindici per Kostic; un totale di quarantacinque milioni di euro che entrerebbero nelle casse della Juventus. Come detto, però, la valutazione dell’attaccante ha spaventato il West Ham e quindi appare difficile portare a termine questa doppia operazione di mercato.