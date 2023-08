Juventus, Chiesa sta per firmare: cosa succede

Possibile svolta in arrivo per il futuro di Federico Chiesa. Importanti aggiornamenti in casa Juventus, le ultime

Mancano poche ore alla chiusura del calciomercato estivo. Una sessione all’insegna delle uscite in casa Juventus, con il solo colpo Weah messo a segno.

Negli ultimi mesi hanno tenuto banco anche le situazioni di Vlahovic e Chiesa, a lungo chiacchierati come possibili sacrifici per il club bianconero. La dirigenza è riuscita a trattenere entrambi, ora per Chiesa in particolare si può riaprire il discorso rinnovo. Il contratto del classe 1997 è infatti in scadenza nel 2025, al termine di questa stagione mancherà solo un anno allo spettro di un possibile addio a parametro zero. Ecco il piano di Giuntoli per il prolungamento dell’attaccante.

Calciomercato Juventus, Chiesa come Rabiot: il piano di Giuntoli

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la dirigenza bianconera starebbe studiando un rinnovo “breve” anche per Chiesa, così da allontanare lo spettro di un addio a parametro zero.

Lo stesso accordo trovato in estate con Rabiot, che in scadenza di contratto ha rinnovato solo per un’ulteriore stagione. Una firma a breve scadenza che permetterebbe alla Juve di risedersi nuovamente al tavolo delle trattative con meno fretta e condizioni più favorevoli. Dopo Rabiot, il club bianconero vuole blindare anche Federico Chiesa.

