Fantacalcio, i 10 giocatori da prendere a 1 credito

Al Fantacalcio è fondamentale acquistare anche calciatori spendendo 1 solo credito: ecco chi comprare nella tua asta

Nella tua rosa del Fantacalcio i top sono sicuramente importanti per riuscire a costruire una squadra competitiva ed in grado di battere i tuoi avversari a suon di bonus ogni settimana. I big, però, non sono tutto, all’interno di un team vincente e completo sono fondamentali anche i colpi low-cost, magari ad un solo credito.

Si tratta di calciatori che possono tappare dei buchi e che, in determinate occasioni, possono trasformarsi anche in dei veri e propri idoli dei Fantallenatori. Quei classici colpi senza pretesa, che ti fanno poi credere alla fine dell’anno di essere diventato un talent scout.

Profili che in passato si sono rivelati anche delle piacevoli sorprese e che, anche dopo 2 o 3 giornate di Fantacalcio possono essere scovati per chi ancora non ha svolto l’asta. Certo, è più complesso trovare nomi nascosti quando sono già apparsi i primi bonus, ma non è un’impresa impossibile.

Fantacalcio, i migliori difensori a 1 credito

Coperture in un reparto ricco, specie se condizionato dal modificatore che ti spinge a giocare con 4 difensori ogni settimana. Servono calciatori titolari, magari anche portatori di qualche bonus, su cui possiate fare affidamento e che possono strapparvi anche buoni voti.

Partiamo da una delle neo promosse, il Cagliari, che si affiderà a Dossena per difendere la propria area. Non un inizio strabiliante con due 5.5, ma entrerà presto in forma e potrà garantirvi assoluta titolarità. Al momento non lo pagate sicuramente più di 1 credito dato l’inizio altalenante della squadra sarda.

Alla prima giornata ha ricevuto un 4.5 in pagella, ma alla seconda si è riscattato con un 7, parliamo di Bani, difensore del Genoa che rispetto al compagno Dragusin vi costerà sicuramente molto meno. Potete farci un pensierino se avete bisogno di un titolarissimo, specie in leghe più numerose.

Lo sorso anno Caldirola ha chiuso con 2 gol nel Monza e, seppur non era dato ai nastri di partenza ad inizio anno, ha giocato 180 minuti nelle prime due partite, collezionando una media complessiva del 6. Può essere un nome che stuzzica e che in alcune leghe meno esperte potrebbero lasciarvi ad 1 credito.

Infine chiudiamo con Ranieri della Fiorentina. Molto più in ombra rispetto ai compagni Milenkovic, Biraghi, Dodo e Parisi, il centrale si è dimostrato una garanzia per Italiano e, con un’eventuale eliminazione dalla Conference League, potrebbe aumentare ulteriormente il suo minutaggio in campionato.

Fantacalcio, tre centrocampisti a 1 credito

Si passa al centrocampo, dove è ancora possibile riuscire a scovare colpi low-cost nonostante si sia saliti di un gradino. Dimenticatevi Colpani, dopo la doppietta alla seconda giornata il suo prezzo è sicuramente lievitato di molto, specie in leghe numerose ed esperte.

Resta, invece, incredibilmente sottovalutato, Duda, autore di un gol e un assist contro la Roma. In numerose leghe a 10 senza modificatore si paga ancora 1 credito, se i vostri avversarsi lo sottovalutano dovete fiondarvi su di lui perchè potreste togliervi diverse soddisfazioni.

Meno propenso al bonus, ma titolare indiscusso nel Genoa è Badelj, che potrebbe diventare la copertura perfetta ad 1 credito per il vostro centrocampo. Se volete un titolare che non vi faccia correre il rischio di giocare in 10, potete serenamente puntare su di lui.

Infine, vi consigliamo il giovane Oristanio. Listato a centrocampo, ma sfruttato in attacco da Ranieri, potrebbe essere una scommessa da fare ad 1 credito, specie in un reparto già ricco di titolarità e certezze. C’è la concorrenza di Luvumbo, ma giocherà un buon numero di partite anche da subentrante.

Fantacalcio, tre attaccanti a 1 credito

E siamo giunti, forse, al reparto più importante e forse più complicato dell’intera asta del Fantacalcio: l’attacco. Qui trovare colpi ad 1 solo credito sembra difficile, ma in moltissime leghe anche a 10 partecipanti e con il modificatore di difesa attivo, riuscirete comunque a divertirvi.

Poca titolarità, ma tanto estro per Brekalo. In questo inizio di stagione Italiano c’ha puntato, complice l’infortunio di Ikoné, ma se siete già sufficientemente coperti nel vostro reparto è una scommessa che potreste fare, sperando che la Fiorentina si qualifichi per la Conference, così da poter sfruttare la lunghezza della propria rosa a dovere.

Chi, invece, ci stuzzica davvero tanto è Cambiaghi, fresco di ritorno all’Empoli. Lo scorso anno ha chiuso con 6 gol e siamo sicuri che possa riavvicinarsi anche in questa stagione. In molte leghe lo pagate ancora un solo credito, dovete assolutamente approfittarne.

L’ultimo nome è per coloro che faranno l’asta dopo la chiusura del calciomercato e parliamo di Colombo. Se dovesse diventare il nuovo attaccante del Monza dovete accaparrarvelo. Se lo prendete oggi, senza sapere ancora il suo destino, ipotizzate di doverlo svincolare se dovesse restare al Milan, in caso di mancato arrivo di Taremi.