Bonucci parte per la Germania: le sue parole | VIDEO CM.IT

Leonardo Bonucci lascia Torino e la Juventus. Alle 14:20 l’arrivo a Caselle, verso le 15 la partenza per Berlino

L’ex Capitano bianconero chiude il capitolo più importante della sua carriera e riparte dalla Germania.

Leonardo Bonucci si accasa all’Union Berlin, manca l’ufficialità ma è tutto fatto. Ancora da sciogliere i dubbi circa eventuali indennizzi e partecipazione della Juventus all’ingaggio del giocatore. La certezza è che LB19 lascia la Serie A e riparte dalla Bundesliga.

Pochi i tifosi ad attenderlo a Caselle, vuoi per l’orario, vuoi per la repentina accelerata e chiusura della trattativa con la formazione della capitale teutonica. Alla richiesta di un saluto ai tifosi juventini, Bonucci risponde con un perentorio: “Ci sarà modo di salutare”. La storia tra il centrale e la Juve evidentemente si è chiusa male, come il giocatore non avrebbe voluto.

Ora riparte per l’atto conclusivo dalla Germania, puntando dritto alla partecipazione ad Euro2024.