Taremi è pronto a rivoluzionare il Milan: ora Pioli non ha più scuse

L’eventuale arrivo di Mehdi Taremi al Milan può davvero essere decisivo per la stagione dei rossoneri guidati da Stefano Pioli: le ultimissime notizie sul Diavolo in Serie A

L’inizio di stagione del Milan di Stefano Pioli è stato senza dubbio esaltante. Dopo la vittoria decisamente convincente in casa del Bologna di Thiago Motta all’esordio, i rossoneri hanno regolato con grande facilità anche il Torino di Ivan Juric. Decisivo, come nel match del Dall’Ara, Christian Pulisic così come Olivier Giroud.

Il bomber francese è già a quota tre reti in questa annata ed è pronto ad essere affiancato da un altro centravanti di respiro decisamente internazionale: stiamo parlando di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, classe 1992, è molto vicino a vestire la maglia del Milan e il suo arrivo potrebbe davvero essere la ciliegina sulla torta per la finestra di calciomercato della società meneghina. Mentre la dirigenza del Diavolo è alle prese con le trattative con gli uomini mercato del Porto, possiamo analizzare quello che sarebbe l’impatto di Taremi nel mondo Milan, il possibile effetto che un giocatore di questo tipo avrebbe su una squadra apparsa in crescita esponenziale nelle ultime settimane.

Come cambia il Milan con l’arrivo di Taremi

Mehdi Taremi, attaccante di grandissima esperienza a livello internazionale, è uno dei giocatori di maggior rilievo del calcio medio-orientale e potrebbe davvero fare la differenza nel Milan di Stefano Pioli disperatamente a caccia di gol dopo una stagione senza alternative vere ad Olivier Giroud. Il calciatore iraniano, che può svariare su diverse posizioni del fronte offensivo, principalmente ama agire nel ruolo di centravanti ed è una vera e propria garanzia sia a livello tecnico che a livello di gol realizzati.

E’ per questo che Conceicao, allenatore del Porto, ha provato a fare di tutto per evitare la partenza di Taremi che, al Milan, oltre al tandem con Giroud, porterà grandissima esperienza, gol e un’esperienza internazionale sempre maggiore dopo gli arrivi di altri giocatori di grande caratura come Pulisic e toglierà ogni scusa a Stefano Pioli, chiamato a guidare il Diavolo ad una stagione di altissimo livello su tutti i fronti.