Nuovo stop e Milan a rischio: “Così Dybala diventa un problema”

L’attaccante argentino della Roma rischia di saltare il big match contro i rossoneri di Pioli. Arriva il commento del giornalista sulla situazione legata all’ex Juve

Nonostante un inizio davvero da incubo, con il pareggio contro la Salernitana e il ko contro il Verona, in casa Roma si sta vivendo un clima di euforia grazie al super colpo, Romelu Lukaku.

Mourinho e la squadra, però, non possono perdere la concentrazione visto che già venerdì si torna in campo e all’Olimpico arriva il Milan di Stefano Pioli, reduce da due successi in due partite. C’è la concreta speranza di poter schierare per qualche minuto l’ex giocatore dell’Inter. Il tecnico portoghese se lo augura vivamente, anche perché Dybala non gli fa dormire sonni tranquilli.

Il giocatore si è fermato ancora una volta contro il Verona, per un guaio all’adduttore. E’ stato così sottoposto agli accertamenti del caso che hanno escluso lesioni. La sua presenza contro il Milan resta comunque a forte rischio. Un nuovo stop che non è per nulla piaciuto a Luigi Ferrajolo, che a Radio Radio, non ha usato mezzi termini per parlare di Dybala: “Non vorrei che diventasse un malato immaginario, diventerebbe un problema. Questa paura non può averla con la Roma e non con la Nazionale. Vediamo cosa succede contro il Milan, aspettiamo”.