Verso Roma-Milan: ecco l’esito degli esami di Dybala

Il numero 21 della Roma si è fatto male alla metà del secondo tempo della sfida del ‘Bentegodi’ contro il Verona

Paulo Dybala si è sottoposto ad esami strumentali per conoscerà l’entità dell’infortunio – problema all’adduttore – subito nel corso della gara di sabato scorso contro il Verona che la formazione di Mourinho (il quale attende l’arrivo di Lukaku) ha perso per 2-1.

Gli accertamenti hanno escluso lesioni e questa è senz’altro una bella notizia per i giallorosso. Tuttavia è alquanto improbabile il suo impiego venerdì sera, quantomeno dal fischio d’inizio, nel big match col Milan di Pioli antecedente alla sosta per le Nazionali. Per non dire impossibile. Nei prossimi giorni, comunque, dovrebbero esserci ulteriori esami, che daranno un quadro ancor più chiaro del guaio muscolare riscontrato da Dybala.