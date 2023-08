Dagli aerei dei Friedkin alle riunioni: le tappe dell’affare Lukaku – Roma | CM.IT

Sono ore molto calde sul fronte Roma, al lavoro per raggiungere la fumata bianca definitiva per Romelu Lukaku

Ridimensionate da un avvio di stagione al di sotto delle aspettative (1 punto contro Salernitana e Verona), le ambizioni Champions della Roma sperano di ricevere a breve nuovo alimento dall’ingaggio di Romelu Lukaku. Da venerdì, Ryan Friedkin e Tiago Pinto si trovano a Londra per parlare con il Chelsea e la trattativa ha ormai imboccato il rettilineo finale.

Come detto nelle scorse ore, i due club hanno trovato un’intesa verbale per il prestito oneroso a 5-7 milioni di euro con bonus e nella giornata di oggi, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, ci saranno nuovi contatti e incontri per provare ad arrivare alla fumata bianca definitiva, con i londinesi e con il calciatore.

Lukaku alla Roma: Dan Friedkin in azione

Dal pomeriggio di ieri, uno degli aerei di Dan Friedkin è arrivato a Londra da Ginevra e la discesa in campo del proprietario del club giallorosso è stata spesso sintomo di un affare in via di definizione. Per l’ex attaccante dell’Inter è pronto un ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni di euro, molto simile a quello percepito lo scorso anno in nerazzurro.

Dopo aver dato la propria disponibilità a José Mourinho, il 30enne belga ha accettato di ridursi lo stipendio per vestire la maglia romanista e il suo arrivo a Londra rappresenterà un’altra tessera di un mosaico sempre più a tinte giallorosse. Ore calde, dunque, con tutte le parti in causa che sperano di ricevere il via libera definitivo nelle prossime ore.