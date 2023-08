Mancini-FIGC è scontro totale: Gravina chiede i danni all’ex CT

Il divorzio tra Roberto Mancini e la Nazionale rischia di lasciare strascichi pesanti: Gravina valuta se chiedere i danni all’ex CT

La fine di un rapporto, anche quando ci si è tanto amati, può essere burrascosa. Sembra essere proprio questo il caso di Roberto Mancini e della FIGC, rappresentata in prima persona da Gabriele Gravina.

Le frecciate che si sono lanciati a distanza, tramite interviste disparate, sono l’espressione più evidente di un rapporto ormai compromesso. L’ex CT ha ribadito a più riprese che le motivazioni che lo hanno portato a lasciare la Nazionale sono legate proprio ad una fiducia venuta meno da parte della Federazione, mentre il sospetto dei vertici federali è che sia stata semplicemente una scelta economica. Roberto Mancini, infatti, accettando di diventare il commissario tecnico dell’Arabia Saudita è diventato l’allenatore più pagato al mondo. Intanto, Gravina sta valutando una contromossa che avrebbe del clamoroso.

Gravina si tiene Spalletti e attacca Mancini: è pronto a chiedere i danni

Attenzione a quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane in quel di Coverciano. Mentre i giocatori della Nazionale si ritroveranno per la prima volta sotto la gestione di Luciano Spalletti, il presidente Gabriele Gravina potrebbe andare all’attacco con Roberto Mancini.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Repubblica, la Federcalcio non ha ancora preso una decisione riguardo a come comportarsi con l’ormai ex CT: Gravina sarebbe pronto ad investire il Consiglio federale per decidere i prossimi passi. Al vaglio anche la possibilità di chiedere un risarcimento danni a Roberto Mancini.

Insomma, lo scontro è totale e senza esclusione di colpi. Un finale amaro per l’avventura di un commissario tecnico che ha portato l’Italia a vincere uno storico europeo, ma anche a mancare una clamorosa qualificazione ai Mondiali. La richiesta di risarcimento danni sarebbe un epilogo triste, ma che potrebbe prendere forza nelle prossime settimane.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it: segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.