Juve, altro no: è vicino alla Premier

La Juventus ha ricevuto un’altra risposta negativa; il giocatore, infatti, è molto vicino al trasferimento alla Premier League

Non è stato un mercato semplice per la Juventus; i bianconeri, dopo quanto successo nella passata stagione, vogliono tornare a dominare il massimo campionato italiano. Allegri ha visto l’arrivo di Weah, il rinnovo di Rabiot (giocatore fondamentale per il sistema di gioco dei bianconeri come dimostrato dalla partita contro l’Udinese) e l’acquisto, a titolo definitivo, di Milik.

Per quanto riguarda il centrocampo, nonostante la permanenza (ormai molto probabile) di McKennie, si pensava ad un nuovo acquisto. Amrabat era, senza ombra di dubbio, uno dei giocatori che avrebbe potuto dare una mano alla rosa di Allegri; il centrocampista, grande protagonista dell’ultimo mondiale in Qatar, ha delle caratteristiche ben precise. Corsa, dinamismo, capacità di leggere l’azione e abilità nel dettare tempi e ritmi di gioco; Amrabat lo possiamo definire un centrocampista completo dal momento che è abile anche nel recuperare palla andando ad aiutare la retroguardia.

Il classe 1996, in questa sessione di mercato, può lasciare la Fiorentina che in estate si è tutelata andando a prendere Arthur in prestito proprio dalla Juventus. Il centrocampista, però, non si trasferirà in bianconero; per lui, infatti, possibile futuro in Premier League.

Amrabat, il Manchester United lavora per il centrocampista: la formula dell’operazione

Come abbiamo detto, dunque, il futuro di Amrabat potrebbe essere in Premier League; stando a quanto riportato da theathletic, il Manchester United sta lavorando all’acquisto del centrocampista marocchino. I Red Devils, in questa sessione estiva di mercato, hanno già fatto spesa in Italia andando a prendere Onana dall’Inter e Hojlund dall’Atalanta.

Possibile un terzo colpo per il Manchester United che potrebbe andare a rinforzare il proprio centrocampo con l’innesto di Amrabat; i Red Devils vorrebbero chiudere l’operazione con la formula del prestito. Il centrocampista della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2024 con l’opzione di rinnovo per un’altra stagione.

Amrabat gradisce e non poco l’opzione Manchester United che, in questi ultimi giorni, sta lavorando anche per portare un nuovo terzino alla corte di ten Hag. La Fiorentina, nelle prime due partite di campionato e nell’andata del playoff di Conference League, non ha mai utilizzato il centrocampista a testimonianza di come questa trattativa sia sempre più viva. Alla fine del calciomercato non manca molto ma è possibile che Amrabat lasci la Fiorentina per trasferirsi in Premier League, al Manchester United; la trattativa può sbloccarsi in queste ultime ore.