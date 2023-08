Il Torino avanza per Tanganga: le ultime | CM.IT

Il difensore inglese in uscita dal Tottenham era nel mirino dell’Inter come alternativa a Pavard. In granata può sbarcare come sostituto di Buongiorno

Il Torino punta dritto su Tanganga per l’eventuale sostituzione di Buongiorno, per il quale è in trattativa avanzata con l’Atalanta. Nell’affare anche i cartellini di Zapata e Soppy. Nei radar Inter come ‘Piano C’ a Pavard, il difensore inglese ha messo la Serie A in cima alle sue preferenze pur avendo sul tavolo le offerte di Luton, Everton e Lione.

Come raccolto da Calciomercato.it, il club di Urbano Cairo sta spingendo per arrivare a un accordo con il Tottenham. Nelle ultime ore sono stati fatti dei passi in avanti con gli ‘Spurs’, i quali hanno già da tempo aperto alla soluzione del prestito con diritto di riscatto.

Schierabile da braccetto di destra della difesa a tre come da centrale e con un potenziale importante ancora in parte inespresso, Tanganga è in cerca di rilancio e affermazione dopo le ultime complicate stagioni (appena 7 presenze l’anno scorso) in quel di Londra. In tal senso il Torino e un allenatore come Juric possono rappresentare le scelte migliori.