Esplode il caso, cessione possibile: bianconeri nel caos

I bianconeri sono in una situazione per nulla semplice; è, infatti, esploso il caso con il gocatore che rischia di essere ceduto

L’inizio del campionato non è stato dei migliori con la sconfitta interna (tre a zero) contro la Juventus e il pareggio in casa della Salernitana per uno a uno. Oltre alle questioni di campo, l’Udinese deve fronteggiare anche al discorso relativo al mercato. Samardzic sembrava ad un passo dall’Inter ma alla fine è rimasto; il club bianconero, però, ha dovuto rinunciare a Beto con l’attaccante passato all’Everton.

L’Udinese, però, deve fronteggiare un vero e proprio caso; parliamo di un giocatore che, in questi ultimi giorni di mercato, potrebbe diventare grande protagonista. Stiamo parlando di Pafundi; il classe 2006 si sta allenando a parte, ufficialmente per pubalgia ma le cose sembrano essere molto più complicate di così. A tenere banco la questione relativa al rinnovo di contratto con Pafundi che va in scadenza il trenta giugno del 2025; la situazione preoccupa l’Udinese e l’agente del giocatore sta lavorando nel tentativo di trovare una nuova sistemazione al giovane talento.

Missione per nulla semplice considerando un mercato estivo sempre più vicino alla conclusione; possibile destinazione il Napoli considerando anche i buoni rapporti tra le due società. L’eventuale trasferimento di Pafundi al club partenopeo, però, appare complesso viste anche le alternative su cui Garcia può contare per il proprio reparto offensivo.

Udinese, gli obiettivi di mercato: i nomi per attacco e difesa

La cessione di Beto, passato all’Everton, porta la società friulana a tornare sul mercato per andare a rinforzare il reparto offensivo di una squadra che ha bisogno di nuovi innesti. I nomi sono due: Emmanuel Dennis e Keinan Davis. Il primo è il centravanti, classe 1997, del Nottingham Forest mentre il secondo è l’attaccante dell’Aston Villa. Si guarda, dunque, in Premier League per trovare il sostituto di Beto e regalare a Sottil il rinforzo per l’attacco.

L’Udinese, però, ha bisogno di rinforzare anche la difesa visto l’addio di Becao; una cessione pesante perché priva il club friulano di un giocatore importante sotto tutti i punti di vista tra cui quello della leadership. Per andare a completare il reparto arretrato resta in pole il difensore danese Thomas Kristensen; parliamo del classe 2002 in forza all’Aarhus. Questi, dunque, dovrebbero essere i principali movimenti di mercato dell’Udinese in attesa di capire come andrà a finire il caso Pafundi; sono giorni, anzi ore, importanti in casa bianconera.