Arriva la sentenza che riscrive il campionato: tutto stravolto

Arriva la sentenza che può riscrivere completamente il campionato: la decisione può stravolgere il torneo appena iniziato

L’attesa è spasmodica perché in ballo ci sono il destino di (almeno) quattro squadre. Tutto può succedere nelle prossime ore con una decisione che avrà in ogni modo un impatto importante sul torneo appena iniziato.

In Serie B si sta disputando la terza giornata, primo turno infrasettimanale, ma il programma del campionato cadetto è stato fin qui dimezzato. Due le squadre mancanti rispetto alle venti originarie: una è il Lecco, l’altra il Brescia, almeno stando alla sentenze fin qui arrivate.

Quella decisiva però è attesa per quest’oggi con il Consiglio di Stato chiamato a emettere il proprio verdetto su un doppio ricorso: quello della Reggina, avverso all’esclusione dal campionato cadetto (che se confermata riaprirebbe le porte della B al Brescia), e quello del Perugia, relativo al contrario all’accettazione dell’iscrizione del Lecco.

Serie B, attesa per il Consiglio di Stato: oggi il verdetto

Ieri c’è stata l’udienza del Consiglio di Stato con tutte le parti in causa che hanno esposto le proprie ragioni, sperando di convincere chi è chiamato a giudicare.

La sentenza in un primo momento si attendeva già per martedì sera, invece tutto è stato rinviato ad oggi. In ballo c’è molto, ovviamente, con quattro squadre appese ad un filo: dentro o fuori il prossimo campionato cadetto. Non una decisione di poco conto ed è per questo che le quattro piazze attendono con impazienza il verdetto definitivo di una vicenda che ha tenuto banco tutta l’estate.

Dovesse essere confermata l’esclusione della Reggina, il club calabrese potrebbe ripartire dalla Serie D, con il Brescia che a quel punto potrebbe prendere parte al campionato cadetto. Una vicenda intricata che vedrà oggi il suo finale: dentro o fuori, la Serie B aspetta l’ultima parola.