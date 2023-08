Spagna, addio ad un titolarissimo: ha detto stop

La Spagna, per il futuro, non potrà più contare su un titolarissimo che ha avuto un ruolo fondamentale per la nazionale spagnola

L’ultima Nations League ha visto il trionfo della Spagna; la Roja, dopo aver battuto l’Italia in semifinale, si è imposta anche contro la Croazia nell’ultimo atto della competizione. Partita combattuta che ha visto la nazionale spagnola trionfare ai calci di rigore grazie alla rete, decisiva, di Carvajal. Vittoria importante per una nazionale abituata ad alzare trofei; la partita è stata, come riportato da Marca, anche l’ultima con la maglia della nazionale spagnola per Jordi Alba.

Il classe 1989, con la maglia della Spagna, ha giocato ben novantatré partite diventando un punto fermo per la Roja; le sue qualità si sono rivelate fondamentali considerando la capacità del giocatore di essere abile sia nella fase difensiva sia in quella offensiva. Le sue continue sovrapposizioni, infatti, hanno permesso alla sua nazionale di avere una soluzione in più per far male alle difese avversarie.

Jordi Alba, addio alla nazionale: resta l’Inter Miami

La nazionale spagnola, dunque, perde un giocatore fondamentale per i prossimi impegni; le qualità di Jordi Alba le conosciamo tutti e sostituirlo, per la Roja, non sarà per nulla semplice. Per il giocatore spazio al club; il classe 1989 gioca nell’Inter Miami dove ha ritrovato Messi e Busquets.