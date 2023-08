Primi dubbi su Allegri: la Juventus ammira il sostituto

Contro il Bologna sono riemersi i dubbi su Massimiliano Allegri: la dirigenza della Juventus, intanto, ha visionato il sostituto

Se contro l’Udinese si erano visti tre passi avanti da parte della Juventus, contro il Bologna se ne sono visti almeno due indietro. Il pareggio sta più stretto agli emiliani ed i bianconeri hanno riportato a galla tutti i dubbi sulla gestione di Massimiliano Allegri emersi negli anni scorsi.

La dirigenza della Vecchia Signora continua ad essere ferma nella decisione presa in estate: cioè, dare fiducia al tecnico livornese. La permanenza di Max sulla panchina della Juve in questo momento non è minimamente in dubbio, ma la società sta comunque osservando una serie di profili per essere pronta ad un eventuale cambio di guida tecnica in estate. Tra questi, uno è stato molto vicino ad Allegri nel weekend.

Thiago Motta supera Allegri e acquista punti in casa Juventus

Da un paio di anni a questa parte, tutte le grandi squadre in Serie A osservano con crescente ammirazione le gesta di un giovane allenatore: Thiago Motta.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza bianconera sarebbe rimasta piacevolmente sorpresa da Thiago Motta: il tecnico italo-brasiliano piace a Torino, per idee e per lo stile comunicativo che adotta. Anche sulla polemica arbitrale detonata al termine di Juve-Bologna, il tecnico dei Felsinei ha mantenuto un profilo basso e ha commentato l’episodio incriminato con un silenzio emblematico.

La Juventus continua ad avere fiducia in Massimiliano Allegri, la stagione è lunga e serve unità d’intenti per raggiungere tutti gli obiettivi e riportare il club dove è solito stare. Questo, però, non impedisce alla dirigenza di tenersi pronta a qualsiasi eventualità, compresa quella di una separazione anzitempo dal tecnico livornese. È proprio in quest’ottica che i bianconeri osservano e apprezzano Thiago Motta, il cui destino appare quasi inevitabile: nei prossimi anni allenerà una grande squadra.

