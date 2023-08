Monza, escluse fratture: le condizioni di D’Ambrosio dopo l’infortunio

Esami strumentali per Danilo D’Ambrosio dopo l’infortunio nel match di campionato di sabato scorso tra Monza ed Empoli

Tira un sospiro sollievo il Monza sulle condizioni di Danilo D’Ambrosio, uscito per infortunio nel recupero dell’ultimo match di campionato vinto contro l’Empoli dalla squadra di Palladino grazie alla doppietta di Colpani.

L’ex difensore dell’Inter, entrato nella ripresa, era stato costretto a lasciare il campo in barella nel finale di partita dopo uno scontro di gioco, tra gli applausi di sostegno del pubblico biancorosso dell’U-Power Stadium. In un primo momento si temeva un riscontro più grave sul suo infortunio, fortunatamente gli esami strumentali delle scorse ore hanno scongiurato il peggio. Gli accertamenti hanno escluso fratture confermando la distorsione alla caviglia sinistra per D’Ambrosio, con le sue condizioni che verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico del Monza. Da valutare al momento i tempi di recupero per il rientro in campo dell’esperto difensore, che sicuramente sarà rimandato alla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali. D’Ambrosio salterà così la trasferta di sabato sera nella tana dell’Atalanta prima della pausa.

Il 34enne giocatore si era accasato al Monza nelle scorse settimane da svincolato dopo l’addio all’Inter, esordendo con gol in maglia biancorossa nel match di Coppa Italia poi perso contro la Reggiana. In campionato, nelle prime due uscite, ha giocato titolare al debutto proprio al cospetto della sua ex squadra nella sfida di San Siro, mentre sabato scorso con l’Empoli la partenza dalla panchina e il successivo ingresso nel secondo tempo prima dell’infortunio.