La Juventus passa all’incasso: doppio addio da 50 milioni

Il calciomercato della Juventus si concentra sulle uscite: doppia cessione per incassare 50 milioni negli ultimi giorni di trattative

L’ottimismo che si respirava nell’ambiente Juventus dopo la convincente vittoria con l’Udinese sembra già essere svanito. Allegri aveva invitato tutti alla prudenza al termine della prima giornata di campionato e con il Bologna in effetti i bianconeri hanno fatto fatica, ribadendo il concetto espresso dal tecnico livornese secondo cui non sarà facile inserirsi nelle primissime posizioni.

Nonostante questo, nelle ultime ore di mercato non sono da mettere in conto stravolgimenti e innesti clamorosi. La Juventus, quanto ai colpi in entrata, dovrebbe restare ferma, o tutt’al più cercare un innesto di complemento. L’ossatura con cui i bianconeri sembrano destinati ad andare avanti per tutta la stagione (senza coppe europee, vale la pena ricordarlo, dunque senza particolari necessità numeriche) ce l’abbiamo già davanti agli occhi. Per Cristiano Giuntoli, c’è da lavorare invece soprattutto sulle uscite. Ci sono un paio di giocatori che sembrano non far più parte del progetto e dunque si può provare a monetizzare, per far respirare le casse.

Juventus, non c’è più posto per Kostic e Kean: si cercano offerenti

L’obiettivo pare proprio quello di intascare il più possibile, magari 50 milioni di euro, per un doppio addio che sembra alle porte, quello di Filip Kostic e Moise Kean.

Lo riporta ‘La Stampa’, che conferma quello che su Calciomercato.it vi abbiamo già raccontato in queste settimane. Kostic è finito indietro nelle gerarchie, nonostante un rendimento nella passata stagione di tutto rispetto. Futuro sempre più in bilico anche per Kean, sembra proprio che Allegri non voglia puntare su di loro. Valutazione da 20 milioni per l’esterno, 30 per l’attaccante, si attendono proposte dalla Premier League per accontentare tutti.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it: segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.