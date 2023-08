Incubo in casa Milan: “Mezza stagione da fuori rosa”

In casa Milan ci sono situazioni ancora da definire, una in particolare preoccupa sempre di più: “Rischia mezza stagione fuori rosa”

I rossoneri sono tra le sorprese più positive di questo inizio di campionato, il calciomercato è stato spumeggiante ed ha riservato grandi sorprese: per chi se ne va, però, c’è anche chi sta rifiutando ogni proposta.

Sandro Tonali sarebbe rimasto ancora un altro anno a Milano, ma l’offerta del Newcastle è stata irrinunciabile sia per il giocatore sia per il club meneghino. Chi sembrava sul punto di partire era Rade Krunic, ma Stefano Pioli lo ha blindato e ha annunciato che rimarrà in rossonero. Quello che sta dando i maggiori grattacapi alla dirigenza meneghina, invece, è Ballo-Touré: la situazione.

Ballo-Touré preoccupa il Milan: “Rischia di fare mezza stagione da fuori rosa”

La situazione di Fodé Ballo-Touré si fa sempre più intricata, perché il francese sta rifiutando tutte le soluzioni in uscita e vorrebbe provare a giocarsi le sue possibilità, ma il Milan non lo considera più parte del progetto tecnico.

Michael Cuomo, ai microfoni di Top Calcio 24, ha spiegato la situazione in maniera chiara: “Ballo-Touré ha rifiutato diverse proposte in questa sessione di mercato, il rischio è che si faccia mezza stagione da fuori rosa. Ora pare si sia riaperta la pista Werder Brema, ma il Milan non vuole darlo in prestito, vuole cederlo solo a titolo definitivo”. Un paletto non di poco conto quello fissato dai rossoneri, che stanno facendo fatica a trovare un club disposto ad investire a titolo definitivo per il classe ’97.

In attesa di capire se la pista tedesca si scalderà nei prossimi giorni, il rischio di restare fuori rosa fino al mercato di gennaio si fa sempre più concreto per Ballo-Touré. È un’eventualità che non farebbe piacere a nessuno e non darebbe benefici a nessuno, né al giocatore né alla società meneghina. Serve un passo in avanti da parte del francese, così come uno sforzo dagli eventuali acquirenti.

