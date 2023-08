Clamoroso dietrofront, torna Onana: è UFFICIALE

Dietrofront che ha del clamoroso, il ritorno di Andre Onana ora è ufficiale

Le sue prime prestazioni in Inghilterra sono state subissate dalle critiche. Addirittura dal gol subito direttamente da centrocampo nel corso di un’amichevole contro il Lens. Andre Onana fino ad ora non ha convinto e i tifosi del Manchester United non sembrano entusiasti.

Ora il giocatore, che in estate ha lasciato l’Inter per oltre 52 milioni di euro, torna a far parlare di sé, questa volta per un clamoroso ritorno. Onana aveva infatti annunciato l’addio alla nazionale. Il suo rapporto con il tecnico Song sembrava ormai distrutto: Onana era stato infatti escluso dal tecnico negli ultimi Mondiali in Qatar dopo la gara d’esordio contro la Svizzera e aveva prematuramente abbandonato il Qatar dopo essere stato sospeso. Dopo quell’esperienza, Onana aveva detto addio alla nazionale.

Ora però il Camerun ha annunciato i nuovi convocati in vista della decisiva sfida contro il Burundi in programma il prossimo 12 settembre a Garoua per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Song ha diramato l’elenco dei convocati e tra loro rientra anche Onana. L’estremo difensore torna dunque in nazionale dopo quello che era stato l’annuncio del suo addio. Una notizia importante soprattutto per il Camerun, che potrà dunque contare su uno dei giocatori maggiormente rappresentativi. Tra i convocati del ct Song per la decisiva sfida di qualificazione anche il centrocampista del Napoli Andre Zambo Anguissa, unico ‘italiano’ presente.