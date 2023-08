Clamoroso Onana: l’ex Inter subisce gol da centrocampo

Onana, portiere ex Inter, subisce gol da centrocampo nell’amichevole del Manchester United a Old Trafford. Le reazioni dei tifosi

Debutto all’Old Trafford da incubo per Onana con la maglia del Manchester United. L’ex Inter, acquistato dai Red Devils per oltre 50 milioni, ha subito gol da centrocampo nell’amichevole poi vinta contro il Lens.

L’estremo difensore si è fatto trovare impreparato, molto fuori dai pali, ed è stato sorpreso da Florian Sotoca. Parabola perfetta da centrocampo e Onana in rete insieme al pallone. Una brutta figura per il portiere ex Inter, che poteva sicuramente fare meglio, e immediate anche le reazioni social da parte di tifosi interisti e non solo.

Onana, gol da centrocampo ad Old Trafford: le reazioni dei tifosi

Ecco i tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

#Onana chiaramente non adatto al giuoco del Manchester. Per venire incontro agli amici dell’United proporrei un prestito con diritto di riscatto. pic.twitter.com/MlU0MgrXL4 — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 5, 2023

Onana più forte di Maignan.

Si certo, va bene 🫶

Su Nettuno forse — FrankBassi (4cc di placibio) (@FrancescoBassiF) August 5, 2023

Non pensate che sia l’Inter a far venir fuori il valore dei giocatori? Onana, Lukaku, Brozo, Hakimi e Skriniar non saranno mai quelli visti a Milano. Sarà che scegliamo giocatori perché adatti al modulo e non perché “É forte”? — Vittorio (@godisadj3) August 5, 2023

Fa schifo sto Onana, via dallo United. Assurdo subire un gol da centrocampo, ridiamolo immediatamente in prestito secco all’Inter.#OnanaOUT — 𝐕𝐆 (@NonConoscoVG) August 5, 2023