UFFICIALE | Onana, la decisione è presa: arriva il comunicato

Il caso Onana trova una via d’uscita ufficiale con il comunicato ufficiale della Federcalcio del Camerun: la decisione è stata presa

Il caso Onana è scoppiato questa mattina in Qatar a poche ore dalla sfida tra il Camerun e la Serbia. Il portiere dell’Inter non è stato mandato in campo, né si è accomodato in panchina per scelta dell’allenatore.

Ora è arrivato il comunicato della Federcalcio africana che comunica la sospensione temporanea dell’estremo difensore per motivi disciplinari. E’ questa la decisione presa dal commissario tecnico Rigobert Song Bahanag dopo quanto accaduto oggi. Resta da capire se Onana potrà far parte della squadra che scenderà in campo per l’ultima partita oppure resterà ancora a guardare.

Onana sospeso, arriva il comunicato del Camerun

Finora a prendere la parola era stato soltanto il ct che aveva spiegato il motivo dell’esclusione di Onana dalla gara di questa mattina contro la Serbia. Un 3-3 al quale il portiere dell’Inter non ha preso parte per motivi disciplinari con le voci che si sono rincorse su un dissidio con l’allenatore e sulla volontà di lasciare la truppa.

Indiscrezioni alle quali risponde anche il comunicato della Federcalcio che conferma la sospensione temporanea di Onana dal gruppo, confermando la piena fiducia nel commissario tecnico e il suo staff.