Brilla la fascia destra nerazzurra: Inzaghi ha ritrovato il vero Dumfries

Un gol pesante per Denzel Dumfries contro il Cagliari di Claudio Ranieri che si somma all’assist contro il Monza: Inzaghi ha ritrovato il suo esterno olandese

L’Inter di Simone Inzaghi dà continuità alla vittoria contro il Monza di Raffaele Palladino battendo anche il Cagliari di Claudio Ranieri in trasferta alla Unipol Domus. I nerazzurri, che due sabati fa a San Siro avevano battuto per 2-0 i lombardi grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, anche contro i sardi hanno replicato lo stesso risultato portando a casa tre punti pesantissimi.

Nel match di Cagliari ancora una volta è andato a segno il centravanti argentino che non è però l’unica costante in casa Inter in questo inizio di stagione. Un altro giocatore sta facendo benissimo e non è scontato considerando anche come è andato lo scorso anno. Stiamo parlando di Denzel Dumfries, esterno destro olandese arrivato a Milano nell’estate di calciomercato del 2021. L’ex giocatore del PSV Eindhoven, che qualche mese fa è stato pesantemente criticato per le sue prestazioni, ora sembra un giocatore totalmente differente e, a testimoniarlo, ci sono anche i numeri: un gol e un assist nelle prime due giornate del campionato di Serie A che pesano tantissimo sulla sua valutazione.

Dumfries si è ripreso l’Inter: la sua situazione

Nella scorsa estate di calciomercato si è parlato con grande insistenza di una possibile cessione di Dumfries in Inghilterra. Sulle sue tracce c’era il Chelsea allora di Thomas Tuchel, ma l’Inter lo ha blindato stabilendo un prezzo altissimo di circa 60 milioni di euro, valutazione considerata da molti, anche addetti ai lavori, decisamente esagerata per i valori messi in campo.

Quest’impressione è stata in qualche modo confermata da una stagione poco brillante come quella scorsa, dove Dumfries non è riuscito a bissare il primo anno super in Italia. In questo inizio di 2023/2024 l’olandese sembra invece tornato ai vecchi fasti e attenzione al futuro.