PAGELLE e TABELLINO di Cagliari-Inter 0-2: Lautaro attaccante totale, Oristanio un fantasma

I giudizi di Calciomercato.it ai protagonisti della sfida tra Cagliari e Inter andata in scena all’Unipol Domus e valevole per la seconda giornata di Serie A

CAGLIARI

Radunovic 5,5 – Sui gol non può nulla. Un po’ lento nelle uscite.

Zappa 4,5 – Non ha storia, in suo sfavore, il duello con Dimarco. Ma sulla sua fascia l’Inter è praticamente perfetta. Mal supportato da Nandez e Oristanio. Dall’85’ Shomurodov s.v.

Dossena 5 – L’esperienza lo aiuta a non sprofondare, ma anche lui perde lucidità.

Obert 4,5 – Parte bene, poi Thuram quando può fa quello che vuole.

Augello 5 – Dumfries e anche Barella lo tengono bloccato. Gli manca coraggio.

Nandez 6 – Ranieri gli chiede tanto lavoro in fase difensiva, partendo come schermo di Calhanoglu a inizio azione dell’Inter. Generoso e protagonista dell’unica occasione del Cagliari nel primo tempo.

Makoumbou 5 – Nelle difficoltà va nel pallone più totale. In sintesi: un mezzo disastro. Si riscatta un po’ nella ripresa.

Sulemana 5 – Buone intenzioni, ma grossi limiti. Dall’85’ Deiola s.v.

Jankto 5,5 – Tanta corsa e lavoro per la squadra, senza però riuscire a lasciare un segno nella gara. Ma se togli lui e Nandez, a questo Cagliari rimane ben poco. Dal 59′ Azzi 5 – Spreca un’occasionissima per riaprire la partita nel finale.

Oristanio 4,5 – Partita da chi l’ha visto. Per mostrare la qualità (che ha) occorre maggiore agonismo. E più esperienza. Dal 46′ Di Pardo 6,5 – Ci mette intensità e voglia, sfruttando l’arretramento di Dimarco.

Pavoletti 6: esce poco dopo la mezz’ora per un guaio muscolare. Fa valere la sua stazza fin quando è in campo, cosa comunque non facile essendo solo contro i tre centrali nerazzurri. Dal 34′ Luvumbo 7 – Ricorda un po’ Oba Oba Martins. Dopo un approccio timido, prende coraggio e fiducia diventando un pericolo per i difensori interisti.

Allenatore Ranieri 5,5 – Parte con un centrocampo folto e con marcature a uomo per cercare di imbrigliare l’Inter, ma l’obiettivo sfuma subito soprattutto per la qualità e i meriti dell’avversario. Coi cambi riesce quantomeno a dare dignità alla prova della sua squadra.

INTER

Sommer 6,5 – Si sporca i guanti al novantesimo, facendosi trovare pronto sulla conclusione ravvicinata di Azzi.

Darmian 6,5 – Stasera ordinaria amministrazione.

De Vrij 6,5 – Efficace, quando necessario, al centro dell’area

Bastoni 7 – Accompagna tanto l’azione offensiva dei compagni. Prezioso anche nell’aprire gli spazi.

Dumfries 7,5 – Dominatore assoluto della fascia di destra. Il gol è la ciliegina sulla torta ma anche la conferma di un grande (e inatteso, per noi) stato di forma. Dal 70′ Cuadrado s.v.

Barella 6 – Sembra un po’ frenato contro la squadra del suo cuore. Ci prova dalla distanza, ma la mira è errata. Dal 70′ Frattesi s.v.

Calhanoglu 7 – Tanto lavoro sporco, da medianaccio di un tempo. Quantità e qualità, il turco si sta completando.

Mkhitaryan 6 – Gioca su una mattonella, preciso nel breve e impreciso nel lungo. Dall’82’ Sensi s.v.

Dimarco 7,5 – Un treno. Mai egosita, gioca sempre per la squadra. Vedi l’assist a Lautaro per il raddoppio e i tanti palloni messi in mezzo. Dal 70′ Carlos Augusto s.v.

Lautaro Martinez 8 – Personalità, qualità e serenità. L’argentino ha alzato il suo livello, non accusando il peso della fascia da capitano. Prima e seconda punta, spesso regista della squadra: si diverte e i gol sono già 3 nelle prime due di campionato.

Thuram 7 – Assist (a Dumfries), sponde, movimento continuo: promozione a pieni voti per il francese. Dovesse acquisire anche un po’ di killer instinct… Dal 76′ Arnautovic s.v.

Allenatore Inzaghi 7 – Sei su sei nelle prime due, senza subire nemmeno un gol: non poteva esserci inizio più convincente. È un’Inter solo sulla carta più debole dell’anno scorso, sul campo invece è bella, solida e sicura di sé dove si vede tutta la mano dell’allenatore.

Arbitro Fabbri 6,5 – Prova sicura, favorita anche dalle squadre in campo, dell’arbitro ravennate. I primi due gialli li tira fuori a dieci dal termine. Prende probabilmente la decisione giusta non dando il rigore al Cagliari: Luvumbu sembra accentuare la caduta.

TABELLINO

CAGLIARI-INTER 0-2

20′ Dumfries, 30′ Lautaro

CAGLIARI (4-4-1-1): Radunovic; Zappa (85′ Shomurodov), Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana (85′ Deiola), Jankto (Dal 59′ Azzi); Oristanio (Dal 46′ Di Pardo); Pavoletti (34′ Luvumbo). All.: Ranieri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries (Dal 70′ Cuadrado), Barella (Dal 70′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan (82′ Sensi), Dimarco (Dal 70′ Carlos Augusto); Lautaro Martinez, Thuram (Dal 76′ Arnautovic). All.: Inzaghi

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

AMMONITI: Mkhitaryan, Luvumbo