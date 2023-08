Maxi stangata in Serie A: “20 giornate di squalifica”

Dopo il rosso diretto rimediato nell’ultima giornata, per il calciatore è stata chiesta una squalifica record

E’ stata una seconda giornata di campionato estremamente complicata per gli arbitri italiani. Le polemiche scaturite in particolar modo dal match tra Juventus e Bologna hanno fatto discutere nelle scorse ore. Ma non solo, perché anche Roma, Torino e Lazio hanno protestato ferocemente per alcuni episodi dubbi.

Oltre alle polemiche da Var, sino a questo momento nel secondo turno di campionato sono stati ben due i cartellini rossi estratti. Il primo, nell’anticipo di Verona, nei confronti di Hien per fallo da ultimo uomo su una chiara occasione da gol. Il secondo, invece, ha visto protagonista Maxime Lopez nella sconfitta rimediata dal Sassuolo allo stadio Maradona contro il Napoli.

Un’espulsione, quella decretata dall’arbitro Giua nei confronti del centrocampista francese, nata da un’espressione ingiuriosa pronunciata dallo stesso calciatore nei confronti del direttore di gara. Nessuna protesta infatti da parte del ragazzo che, a testa bassa, ha accettato il provvedimento ed ha abbandonato il terreno di gioco al 51′ della ripresa senza fiatare, lasciando in inferiorità numerica i compagni sotto di una rete contro la squadra di Rudi Garcia.

Napoli-Sassuolo, maxi squalifica per Maxime Lopez: “Episodio vergognoso”

Su quanto avvenuto ieri pomeriggio al Maradona, si è espresso l’ex arbitro Massimo Chiesa ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’.

L’ex direttore di gara, oltre ad aver applaudito Giua per il provvedimento preso, ha invitato il Giudice Sportivo ad intraprendere una sanzione disciplinare da record nei confronti di Maxime Lopez per aver gravemente offeso un familiare del fischietto della sezione di Olbia.

Questo l’invito rivolto da Chiesa: “Maxime Lopez è stato protagonista di un episodio vergognoso. Ha detto una delle peggiori offese che si possono sentire in un campo da calcio. Giua ha subìto un’offesa brutale, gli hanno toccato un familiare offendendolo in maniera volgare. Maxime Lopez ha mostrato tutta la sua ignoranza, ha fatto benissimo Giua ad espellerlo in presa diretta. E a dire che lo aveva anche avvertito qualche minuto prima. Spero prenda 20 giornate di squalifica per un episodio simile”.