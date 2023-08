Juve, messaggio chiaro: “Non so se resto”

Juventus, si animano gli ultimi giorni di mercato con un chiaro messaggio diretto alla società: “Non so se resto”

Un primo messaggio lo aveva lanciato già nelle scorse settimane prima che iniziasse la stagione. “Voglio giocare, qui o altrove”: queste sono state le parole pronunciate da Ryan Gravenberch, centrocampista olandese del Bayern Monaco.

Nel corso di queste settimane di mercato, il nome del classe 2002 è stato accostato anche a diversi club italiani, Milan e Juventus in particolare. Il centrocampista olandese è un profilo gradito sia in casa bianconera che in quella rossonera e il nome potrebbe tornare prepotentemente in voga in questi ultimi giorni di mercato, visto soprattutto che il giocatore continua a tenere aperte le porte ad un possibile addio.

Milan e Juventus, messaggio da Gravenberch: “Non so se resto”

Gravenberch, che in queste prime uscite stagionali ha collezionato una sola presenza con soltanto nove minuti in campo, ha aperto le porte ad un addio.

“Non so se resterò o se lascerò il Bayern” ha commentato il giovane ex Ajax. E tanti club sono pronti ad approfittarne. La pista Milan si è un po’ raffreddata. Potrebbe scaldarsi in caso di eventuale uscita di Krunic, ma il bosniaco resta un elemento importante per Stefano Pioli nonostante il corteggiamento del Fenerbahçe. Lo stesso tecnico inoltre lo ha bloccato nel dopopartita contro il Torino. Potrebbe scaldarsi invece la pista Juventus, con i bianconeri pronti a sfruttare l’occasione. Attenzione però alla concorrenza inglese. Liverpool e Manchester United in particolare sono molto vigili, sottolinea il ‘Mirror’ e hanno certamente un budget più alto rispetto a quello dei bianconeri. Si prospettano giorni molto caldi dunque: vedremo se Milan e Juve proveranno a fare un tentativo.

