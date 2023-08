DIRETTA Serie A, Salernitana-Udinese 0-0: via alla sfida LIVE

Il primo dei due posticipi del lunedì nella seconda giornata, in Serie A, è Salernitana-Udinese: gli aggiornamenti su Calciomercato.it

Il programma della seconda giornata di Serie A si conclude con i due match del lunedì. Alle 18.30, Salernitana e Udinese le prime a scendere in campo, con Cagliari-Inter che seguirà alle ore 20.45. All’Arechi, in scena una gara piuttosto interessante tra le squadre di Paulo Sousa e Andrea Sottil, a caccia di punti già importanti.

I granata hanno esordito pareggiando 2-2 in casa della Roma e sfiorando addirittura il colpaccio. Friulani invece reduci da un pesante 0-3 con la Juventus e che devono provare a rialzarsi. Ma non avranno Beto, ormai destinato all’Everton e non convocato. Davanti, lo sostituirà Success con Thauvin alle sue spalle, Samardzic va invece verso il ritorno da titolare. Per i campani, Sousa conferma il 3-4-2-1 e lancia Kastanos e Candreva alle spalle di Boulaye Dia.

Salernitana-Udinese: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

Il match tra Salernitana e Udinese sarà visibile in esclusiva in streaming su DAZN per smart tv, pc, smartphone e tablet. Ecco le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Kastanos, L. Coulibaly, Bohinen, Mazzocchi; Candreva, Botheim; Dia. Allenatore: Paulo Sousa.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Sottil.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 6, Hellas Verona 6, Napoli 6, Fiorentina 4, Juventus 4, Lecce 4, Inter* 3, Atalanta 3, Monza 3, Frosinone 3, Genoa 3, Salernitana* 1, Cagliari* 1, Roma 1, Torino 1, Bologna 1, Lazio 0, Sassuolo 0, Udinese* 0, Empoli 0.

* una partita in meno