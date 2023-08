Dalla Juve a Londra: firma imminente

Sfuma un obiettivo di mercato per la Juventus quando mancano pochi giorni alla fine della sessione estiva di trasferimenti

La Juventus sta per scendere in campo all’Allianz Stadium dove affronterà il Bologna. E intanto sfuma un obiettivo di mercato per la squadra bianconera.

Non sarà Timothy Castagne uno degli ultimi colpi di mercato della Juventus. Il club bianconero aveva messo nel mirino l’esterno belga per rinforzare la batteria di laterali, inserendolo nel casting con Carlos Augusto, poi passato all’Inter, e Holm dello Spezia, obiettivo ancora alla portata dei bianconeri in questi ultimi giorni di mercato.

Nelle ultime ore, invece, è stata definita la trattativa per il passaggio di Timothy Castagne al Fulham. L’esterno classe ’95 è in uscita dal Leicester City, ma sembra essere destinato a giocare ancora in Inghilterra dopo aver lasciato l’Atalanta e la Serie A tre anni fa, quando fu ceduto dai bergamaschi per circa 20 milioni di euro dopo averlo acquistato tre anni prima dal Genk a 6 milioni.

Calciomercato Juventus, Castagne resta in Inghilterra

Legato al Leicester City da altri due anni di contratto, Timothy Castagne era finito nel mirino della Juventus come potenziale obiettivo di mercato, soprattutto in virtù della sua capacità di ben disimpegnarsi su entrambe le corsie laterali come fatto anche durante la sua esperienza in Serie A con la maglia dell’Atalanta.

La trattativa con i bianconeri, però, non è mai entrata nel vivo e ora per il giocatore classe ’95 si avvicina la possibilità di restare in Inghilterra per vestire la maglia del Fulham. Ultimi dettagli da limare prima delle visite mediche e della firma sul contratto mentre la Juventus negli ultimi giorni di mercato potrebbe tentare l’assalto definitivo a Emil Holm che potrebbe così mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri già a partire dalla trasferta di Empoli in programma domenica 3 settembre.