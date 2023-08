Caos Var, il presidente sbotta: “Succede solo in qualche stadio”

Il numero uno del club ha notato un particolare avvenuto durante il match della seconda giornata

Non si è ancora concluso il programma della seconda giornata di Serie A. Dopo gli incontri dello scorso weekend, infatti, questo pomeriggio toccherà a Salernitana e Udinese sfidarsi per i tre punti, in attesa dell’ultimo posticipo tra Cagliari e Inter questa sera in Sardegna.

Una giornata di difficile gestione per gli arbitri, subito nell’occhio del ciclone per alcune scelte particolarmente dubbie. Il mancato fischio sul contatto tra Iling-Junior e Ndoye in occasione del match tra Juventus e Bologna, ad esempio, costerà all’arbitro Di Bello e all’addetto Var Fourneau uno stop forzato, come decretato dal designatore Rocchi. Un altro episodio che si è trascinato dietro diverse polemiche, è avvenuto invece ieri sera durante la gara tra Lazio e Genoa.

Al minuto 43 del primo tempo, infatti, un contatto tra Zaccagni e Bani nell’area della formazione rossoblù, non ravvisato come irregolare dall’arbitro Marinelli, ha fatto scattare l’ira dei calciatori biancocelesti che invece chiedevano la revisione al Var e di conseguenza la massima punizione. Una petizione che non è stata invece accolta dal fischietto della sezione di Tivoli in seguito ad un lungo colloquio tramite auricolare con il Var Mazzoleni.

Lazio-Genoa, Var sui maxi schermi: la protesta di Zangrillo

Durante il lungo colloquio andato avanti con la sala Var, sui due maxi schermi dello stadio Olimpico la regia ha mandato il replay dell’episodio incriminato da più angolazioni.

Un’azione che, da regolamento, viene invece vietata in quanto non consentito l’utilizzo del Var per mezzo dei maxi schermi di uno stadio. Quanto avvenuto, non è passato di certo inosservato agli occhi del dott. Alberto Zangrillo, da due anni divenuto presidente del Genoa. Il numero uno del Grifone per questa ragione ha postato un’immagine su Instagram nella quale si vede perfettamente l’invito che Immobile rivolge all’arbitro Marinelli a guardare proprio i maxi schermi dell’Olimpico per guardare nuovamente il contatto avvenuto nell’area rossoblù. Il noto medico, dunque, ha palesato il suo disappunto: “Il VAR sul maxischermo è una delle tante cose proibite dai regolamenti vigenti ma possibili in qualche stadio, diciamo così…”.