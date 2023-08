Stadio Renzo Barbera di Palermo: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Andiamo a fare una panoramica generale sul Renzo Barbera; l’impianto sportivo ospita tutte le partite casalinghe del Palermo

Il Palermo, dopo anni difficili, vuole tornare ad essere una realtà importante del calcio italiano; il club si trova in Serie B e l’obiettivo di questa stagione è quello di tornare nel massimo campionato italiano. Per farlo bisognerà evitare i mezzi passi falsi come quello di Bari alla prima giornata dove il Palermo, nonostante la doppia superiorità numerica, non è riuscito a conquistare i tre punti.

Un fattore importante per tornare in Serie A sarà, senza nessun dubbio, il fattore casa; il Renzo Barbera dovrà spingere i suoi ragazzi verso una stagione da incorniciare. Andiamo a scoprire qualcosa in più sull’impianto sportivo che ospita le partite casalinghe del Palermo.

Anno di inaugurazione Renzo Barbera

Iniziamo con la prima informazione che bisogna dare sulla casa del Palermo; parliamo del discorso relativo all’anno di inaugurazione dell’impianto sportivo. Il Renzo Barbera ha aperto le porte al pubblico il 24 gennaio del lontano 1932.

Uno stadio storico, dunque, che ha avuto ben tre ristrutturazioni: nel 1948, nel 1984 e nel 1988. Impianto sportivo importante per il calcio italiano e che spera di tornare, il prima possibile, in Serie A.

Capienza Renzo Barbera

Passiamo, ora, al discorso della capienza del Renzo Barbera; la casa del Palermo, infatti, può ospitare un massimo di 36.365 persone. Un numero importante che si fa sentire in occasione delle partite casalinghe con il calore del pubblico che prova a spingere i propri tifosi verso la conquista dei tre punti.

Dove comprare i biglietti

Altra informazione fondamentale da dare per i tifosi che vogliono recarsi allo stadio per vedere una partita del Palermo è quella relativa al dove si possono acquistare i biglietti; ci sono diverse opzioni tra cui il sito ufficiale del club ma anche il sito Vivaticket, i vari punti fisici di Vivaticket o anche il punto Vivaticket situato presso il Renzo Barbera.

Quanto costano i biglietti

Oltre al dove comprarli bisogna andare ad informare i tifosi anche sul costo dei biglietti; iniziamo con il dire che vi è una differenza di prezzo in base alla partita ma anche al settore in cui si va a vedere il match. Per il Renzo Barbera, il costo del singolo biglietto dovrebbe andare da un minimo di 28 euro ad un massimo di 85 euro.

Passiamo, ora, agli abbonamenti; anche in questo caso bisogna sottolineare come il costo cambi a seconda del settore in cui il tifoso decide di abbonarsi; il prezzo dell’abbonamento per il Renzo Barbera varia da un minimo di 210 euro ad un massimo di 1250 euro.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

Quando si va al Renzo Barbera di Palermo, per vedere una partita, è fondamentale che i tifosi ospiti abbiamo l’informazione sul discorso relativo al parcheggio. Bisogna sottolineare come il parcheggio di fronte allo stadio non sia eccessivamente grande e, proprio per questo, i tifosi ospiti solitamente usufruiscono dei mezzi pubblici per giungere allo stadio.

Dove dormire vicino allo stadio

Non solo le informazioni relative al parcheggio; i tifosi ospiti hanno bisogno di sapere anche dove poter alloggiare per non doversi rimettere subito in viaggio una volta conclusa la partita. Abbiamo diverse possibilità tra cui il “Clambè“, il “Gebel Grin“, “Casa Vincenza” ma anche “Miceli Exclusive Suite” e “Corte del Merlo“.

Stadio Renzo Barbera: come raggiungerlo

Se si vuole andare a vedere una partita al Renzo Barbera è fondamentale sapere come raggiungere lo stadio; per arrivare all’impianto sportivo ci sono diverse possibilità che ora andremo ad elencare.

Come arrivare allo stadio in auto?

Iniziamo con il primo mezzo con cui è possibile raggiungere il Renzo Barbera, l’auto; bisogna sottolineare come prima cosa che possiamo arrivare dalle autostradeA19 Palermo-Catania, A20 Palermo-Messina e A29 Palermo-Trapani. In ogni caso sarà fondamentale uscire a Palermo e prendere viale Della Regione Siciliana.

Arrivati a questo punto, la cosa da fare è uscire allo svincolo via Belgio e dopo all’incirca 200 o 250 metri dobbiamo girare prima su viale Strasburgo poi a sinistra prendendo via Alcide De Gasperi. Lo stadio lo troveremo in fondo alla strada.

Come arrivare allo stadio in autobus?

Passiamo, ora, alla possibilità di raggiungere la casa del Palermo prendendo l’autobus; in questo caso sono due le linee che possiamo prendere, la 101 o la 107. Entrambe ci permettono di scendere alla fermata Imperatore Federico – Stadio in Viale del Fante che si trova molto vicino allo stadio.

Come arrivare allo stadio in treno?

Un’altra possibilità, per arrivare al Renzo Barbera, è il treno; una volta giunti stazione ferroviaria bisogna prendere via Roma per poi continuare dritto su via Giuseppe Puglisi Bartolino, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Marchese di Villabianca e via Marchese di Roccaforte.

Quando arriviamo in piazza Don Bosco dobbiamo svoltare destra e, una volta giunti al semaforo, girare a sinistra su viale del Fante. A questo punto non ci resta che continuare dritti fino e, alla nostra destra, ci sarà lo stadio

Come arrivare allo stadio in aereo?

Concludiamo con il discorso relativo all’aereo; una volta che giungiamo all’Aeroporto Falcone-Borsellino la cosa consigliata è quella di prendere la navetta che dall’aeroporto ci porta alla città per poi scendere a piazza Politeama.

A questo punto bisogna prendere la linea 101 o, come altra opzione, prendere il Trinacria Express che ci permette di arrivare alla stazione centrale dove prenderemo la linea 101 o il servizio ferroviario metropolitano di Palermo che ci porta fino alla fermata Stadio. in ultimo dobbiamo continuare su viale del Fante.