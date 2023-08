Stadio del Monza, U-Power Stadium: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Facciamo una panoramica generale sull’U-Power Stadium, l’impianto sportivo dove il Monza gioca le proprie partite casalinghe

Nella scorsa stagione, una rivelazione del massimo campionato italiano è stata sicuramente il Monza; la squadra, specialmente con l’arrivo di Palladino, ha iniziato un percorso straordinario che ha portato il club a sognare l’Europa. L’esordio del nuovo campionato non è andato nel migliore dei modi con la sconfitta a San Siro contro l’Inter.

I nerazzurri sono sicuramente una squadra molto forte ma il Monza, nella passata stagione, ci ha abituato ad imprese decisamente importanti; l’obiettivo del club è, ovviamente, la salvezza. Per raggiungerlo sarà fondamentale fare più punti possibili davanti al proprio pubblico; ecco una panoramica generale sull’U-Power Stadium.

Anno di inaugurazione U-Power Stadium

Iniziamo dalla prima informazione, quella riguardante l’inaugurazione dell’U-Power Stadium (Brianteo); l’impianto sportivo, dove il Monza gioca le sue partite casalinghe, ha aperto al pubblico nel 1988. Nelle ultime due stagioni, lo stadio ha l’onore di ospitare partite di Serie A.

Capienza U-Power Stadium

Dopo il discorso relativo all’inaugurazione, andiamo a vedere la capienza dell’U-Power Stadium; la casa del Monza, quando la squadra gioca in casa, può ospitare fino ad un massimo di 16.917 persone. Un numero di tifosi che si fa sentire dal primo all’ultimo minuto per sostenere la squadra e spingerla verso risultati importanti.

Dove comprare i biglietti

Altra informazione decisamente utile per i tifosi è quella riguardante il discorso relativo ai biglietti; bisogna sapere dove poter andare per acquistare il tagliando in modo da potersi recare allo stadio.

Molto semplice; i tifosi possono andare sul sito ufficiale del Monza e acquistare il biglietto per la partita che preferiscono.

Quanto costano i biglietti

Il biglietto, ovviamente, ha un costo; da questo punto di vista possiamo dire come il prezzo vada a cambiare a seconda della partita ma anche a seconda del settore in cui una persona decide di andare.

Discorso simile va fatto, ovviamente, per gli abbonamenti; bisogna, infatti, sottolineare come ci sia una differenza relativa al settore dello stadio. Il costo dovrebbe andare da un minimo di venti euro ad un massimo di 1200 euro.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

Quando il Monza gioca in casa, all’U-Power Stadium arrivano anche i sostenitori della squadra ospite. Per queste tifoserie è importante la notizia relativa al parcheggio; la loro area di sosta, infatti, è quella relativa al Parcheggio Arancione situato in via della Guerrina – Palazzetto.

Dove dormire vicino allo stadio

Non solo il parcheggio; la tifoseria ospite, infatti, potrebbe aver bisogno di un posto dove dormire per non tornare immediatamente a casa una volta terminata la partita. Ci sono varie possibilità come, ad esempio, “Hotel de la Ville“, “Mercure Milano Agrate Brianza” ma anche “Euro Hotel Residence“.

Stadio U-Power Stadium: come raggiungerlo

Una volta che si decide di andare allo stadio bisogna sapere come arrivarci; per quanto riguarda il discorso relativo all’U-Power Stadium ci sono diverse possibilità che permettono ai tifosi di raggiungere l’impianto sportivo.

Come si arriva allo stadio in auto?

Iniziamo con il primo modo per raggiungere lo stadio dove gioca il Monza; con l’auto ci sono diverse possibilità. La prima è la tangenziale est, ovvero l’A1 partendo da Melegnano. I tifosi devono raggiungere l’imbocco per la tangenziale est e, a questo punto, immediatamente dopo lo svincolo di Viale Palmanova devono restare sulla destra in direzione Nord.

Il passo successivo è quello di prendere il raccordo con la tangenziale Nord; il casello si trova dopo ben otto chilometri e, arrivati a questo punto, bisogna restare sulla destra per prendere l’uscita Monza – S. Alessandro. Ora si deve restare sulla sinistra in modo da raggiungere Viale delle Industrie. L’ultima cosa da fare è continuare sulla direttrice principale e superare tre rotonde. A questo punto si prende Viale Stucchi e lo stadio sarà alla nostra sinistra.

Altra opzione sempre utilizzando la macchina è quella della dalla tangenziale ovest, l’A4 da Torino e aeroporto di Malpensa. La prima cosa da fare è quella di uscire allo svincolo Cormano, in direzione nord e dobbiamo entrare sulla superstrada Milano-Meda. Una volta superato Cormano, bisogna prendere la tangenziale Nord; a questo punto ci troveremo di fronte un tunnel, superarlo e prendere l’uscita Monza – S. Alessandro. Dobbiamo restare a sinistra in modo di raggiungere Viale delle Industrie; come sottolineato precedentemente, bisogna continuare sulla direttrice principale e superare tre rotonde prima di prendere Viale Stucchi e trovarsi lo stadio alla nostra sinistra.

Ultima opzione, sempre utilizzando la macchina, è quella di partire da Venezia (A4); dobbiamo prendere lo svincolo per il raccordo Monza Tangenziale Nord, restare sulla destra per poter prendere l’uscita Monza – S. Alessandro. Ora, come già detto, restare sulla sinistra per raggiungere Viale delle Industrie, continuare sulla direttrice principale e superare tre rotonde. L’ultima cosa da fare è prendere Viale Stucchi e troveremo lo stadio sulla nostra sinistra.

Come si arriva allo stadio in autobus?

Altra possibilità è quella di raggiungere l’U-Power Stadium utilizzando l’autobus; in questo caso bisogna dire che ci sono tre linee, la z206, la z314 e la z323. Tre linee che fanno fermate vicino allo stadio del Monza. Un metodo molto rapido per raggiungere l’impianto sportivo.

Come si arriva allo stadio in treno?

Passiamo, ora, alla possibilità di arrivare allo stadio in treno; una volta arrivati in stazione, bisogna prendere via Azzone Visconti, girare a destra alla seconda strada principale. A Questo punto si deve continuare sulla direttrice principale, prendere Viale Sicilia e ci troveremo l’U-Power Stadium alla nostra sinistra.

Come si arriva allo stadio in aereo?

Concludiamo andando a vedere come poter arrivare allo stadio dall’Aeroporto di Linate. La prima cosa da fare è quella di raggiungere l’imbocco per la tangenziale EST, ingresso Linate/Viale Forlanini; a questo punto, una volta superato lo svincolo di Viale Palmanova, bisogna rimanere sulla destra.

Ora la cosa da fare è quella di prendere il raccordo con la tangenziale Nord; ci troveremo il casello dopo otto chilometri, restare sulla destra e prendere l’uscita Monza – S. Alessandro. Anche in questo caso bisogna mantenersi sulla sinistra, arrivare a Viale delle Industrie, continuare sulla direttrice principale e superare tre rotonde. Infine si prende Viale Stucchi e lo stadio ce lo troviamo sulla sinistra.