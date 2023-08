Notte fonda per Locatelli: Allegri lo consola dopo i fischi

La Juventus delude contro il Bologna, salvata nel finale dal mai domo Vlahovic. Tra i peggiori in campo Locatelli, fischiato dall’Allianz Stadium

La Juventus fatica contro il Bologna e il pubblico dell’Allianz Stadium si spazientisce per la prestazione incolore dei bianconeri, salvati dal guizzo di Dusan Vlahovic dopo il vantaggio ad opera di Ferguson nel primo tempo.

Tante le bocciature in casa bianconera: da Chiesa mai pericoloso, a Rabiot che non riesce a sprigionare tutti i suoi cavalli in mediana. Su tutti in negativo spicca anche Manuel Locatelli, nuovamente involuto dopo l’incoraggiante prestazione in casa dell’Udinese. L’ex Sassuolo fatica a dettare i tempi e lavora male diversi palloni nelle zone calde del campo, perdendo il confronto con i dirimpettai felsinei. Allegri lo toglie nel finale di partita sostituendolo con il baby Yildiz e per Locatelli piovono fischi dal pubblico dell’Allianz Stadium, con il tecnico bianconero che prova a consolarlo all’uscita dal campo. Così non ci siamo: il numero 5 dovrà dare una sterzata alla sua avventura in bianconero per riconquistare la fiducia del pubblico della ‘Vecchia Signora’.