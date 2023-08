Pagelle e tabellino Juventus-Bologna 1-1 | Vlahovic è rinato, fantasma Chiesa

Pagelle, voti e tabellino di Juventus-Bologna, match dell’Allianz Stadium valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Prova deludente dei bianconeri, salvati da Vlahovic dopo il vantaggio degli ospiti con Ferguson

La Juventus perde il passo dopo la comoda vittoria di Udine, non andando oltre l’1-1 alla prima uscita casalinga della stagione contro il Bologna.

Il mai domo Vlahovic salva Allegri, con i bianconeri in difficoltà nella prima frazione di gara e sotto all’intervallo dopo il colpo da biliardo dell’onnipresente Ferguson. Lo scozzese svetta su tutti, mentre sono diverse le bocciature in casa Juve: Chiesa non brilla, Locatelli fa arrabbiare il pubblico dello ‘Stadium’ e viene fischiato. Thiago Motta pregustava il colpaccio e protesta per un episodio molto dubbio sull’1-0 per il Bologna davanti la porta difesa da Perin. ‘Vecchia Signora’ deludente e tutto da rifare dopo la convincente prestazione contro l’Udinese della scorsa settimana.

JUVENTUS

Perin 6,5

Danilo 5,5

Bremer 5

Alex Sandro 5

Weah 5 (82′ McKennie SV)

Fagioli 5 (66′ Pogba 6)

Locatelli 4,5 (82′ Yildiz SV)

Rabiot 5

Cambiaso 5 (66′ Iling-Junior 6,5)

Chiesa 4,5 (74′ Milik 5,5)

Vlahovic 7

All. Allegri 5

TOP JUVENTUS: Vlahovic 7 – Il gol lo troverebbe anche prima, ma viene annullato per la posizione in offside di Rabiot. Si danna l’anima e combatte, è decisamente un altro Vlahovic rispetto alla scorsa stagione. Trascina i compagni e il pubblico, rispondendo sul campo al ‘dualismo’ di mercato con Lukaku.

FLOP JUVENTUS: Chiesa 4,5 – Tante le bocciature in casa bianconera (malissimo Locatelli), vista la brillante serata di Udine era lecito aspettarsi però ben altra prestazione da parte del numero sette. L’ex numero Fiorentina non sguscia e sbatte contro il muro felsineo. Decisamente un passo indietro malgrado gli applausi del pubblico di casa.

BOLOGNA

Skorupski 6,5

Posch 6

Beukeam 6,5

Lucumi 5,5

Lykogiannis 6 (60′ Corazza 6)

Aebischer 6,5 (85′ El Azzouzi SV)

Moro 6,5 (60′ Dominguez 6)

Orsolini 5,5 (60′ Karlsson 5,5)

Ferguson 7,5

Ndoye 6,5 (92′ Fabbian SV)

Zirkzee 6,5

All. Thiago Motta 7

TOP BOLOGNA: Ferguson 7,5 – Uomo ovunque dell’orchestra di Thiago Motta, come nella scorsa stagione si conferma letale con i suoi inserimenti. Freddezza da consumato centravanti davanti a Perin, si fa sempre trovare al posto giusto. Insostituibile.

FLOP BOLOGNA: Orsolini 5,5 – Vorrebbe spaccare il mondo, ma è il meno ficcante del pacchetto avanzato degli emiliani. Corsa e sacrificio non mancano, perde un po’ di lucidità in un paio di ripartente che potevano far male alla difesa juventina.

Arbitro: Di Bello 4,5

Juventus-Bologna, brilla Ferguson: il tabellino del match

JUVENTUS-BOLOGNA

24′ Ferguson (B); 80′ Vlahovic

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah (82′ McKennie), Fagioli (66′ Pogba), Locatelli (82′ Yildiz), Rabiot, Cambiaso (66′ Iling-Junior); Vlahovic, Chiesa (74′ Milik). A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Gatti, Rugani, Huijsen, Kostic, Miretti, Nicolussi Caviglia, Kean. Allenatore: Allegri

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukeam, Lucumi, Lykogiannis (60′ Corazza); Aebischer (85′ El Azzouzi), Moro (60′ Dominguez); Orsolini (60′ Karlsson), Ferguson, Ndoye (92′ Fabbian); Zirkzee. A disposizione: Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Sosa, Urbanski, Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi)

VAR: Fourneau

Ammoniti: Rabiot (J), Posch (B), Thiago Motta (dalla panchina, B), Yildiz (J)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 7′; spettatori 38.197